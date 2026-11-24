Comenzó el descontrol en los médanos de Pinamar: le suspendieron el registro a la influencer Lara Rapallo La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó que le retiren de manera preventiva el registro a la joven de 20 años, luego del video donde se la ve en una camioneta Dodge RAM rosa haciendo maniobras riesgosas. Por Agregar C5N en









La Agencia de Seguridad Vial solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión preventiva de su registro. Redes sociales

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires anunció esta tarde la inhabilitación preventiva para conducir de la influencer Lara Rapallo, luego que fuera detenida realizando maniobras imprudentes con su caminoneta en Pinamar.

“Ante la gravedad de las maniobras y el peligro generado para ella misma, quienes iban a bordo del rodado y el resto de los presentes en el balneario, se labró el acta correspondiente por infringir la Ley de Tránsito 13.927, y la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la joven hasta 2099″, destacarb.

Este mismo martes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había pedido la suspensión del registro de conducir de Lara Rapallo, la conductora de 20 años que fue detenida en la ciudad balnearia de Pinamar acusada de realizar con su camioneta maniobras peligrosas en los médanos de la zona conocida como La Olla.

"Tras identificarla, el organismo actuó de oficio y pidió a la jurisdicción correspondiente la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, debido a la gravedad de su conducta al volante", indicaron desde la asociación.

Según advirtió la ANSV, "la peligrosidad de estas maniobras se agrava por el lugar donde fueron realizadas ya que estas conductas no solo ponen en riesgo a quienes participan en ellas, sino también a terceras que puedan quedar expuestas a un siniestro grave", según la agencia NA.

El caso inició cuando los agentes policiales tomaron conocimiento un video publicado días atrás en la red social Instagram del usuario @cadenafederalok donde se observa a una camioneta Dodge RAM rosa con cuatro personas en sus laterales, realizando maniobras peligrosas y de alto riesgo en los médanos de las playas del norte de Pinamar. El descargo de la streamer detenida Una streamer fue detenida en Pinamar acusada de realizar con su camioneta maniobras peligrosas en la zona de médanos conocida como La Olla. Lara Rapallo aseguró en redes sociales que la foto de su arresto es Inteligencia Artificial. La joven conducía una camioneta Dodge RAM rosa con cuatro personas en sus laterales, y estuvo detenida por unas horas y luego fue liberada.