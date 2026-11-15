IR A
IR A

Martín Cirio anunció que se vuelca a la política: quiere ser diputado nacional

El streamer hizo públicas sus intenciones durante su show en Huracán, donde le pidió a sus seguidores: "Espero que ustedes me banquen en esta, que ya sé que es raro, pero bueno. Siento que va por ahí ahora mi camino".

El streamer dejó en claras sus intenciones de volcarse a la política

El streamer dejó en claras sus intenciones de volcarse a la política

El streamer y creador de contenido Martín Cirio sorprendió al anunciar sus intenciones de postularse como candidato a diputado nacional. Lo hizo en su show "La Noche de Martina 2", que tuvo lugar en la cancha de Huracán.

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.
Te puede interesar:

Se supo quién sería el jurado "bajo siete llaves" que reemplazaría a Damián Betular en MasterChef

Ante miles de espectadores, Cirio interrumpió el show y, tras bromear brevemente con una eventual candidatura presidencial, confirmó su verdadero objetivo: “Me voy a postular como diputado”.

Según explicó, luego de haber cumplido diversas metas profesionales, encontró en la política un nuevo rumbo para retribuir el apoyo de su comunidad. “Ustedes me habrán visto últimamente más comprometido con causas sociales; estoy yendo a marchas, informándome y leyendo más. Encontré algo que me interesa mucho y que es una forma de devolver un poco todo lo que ustedes me dieron”, señaló sobre el escenario.

Si bien aseguró que ya cuenta con un equipo de trabajo y una estructura partidaria detrás, eligió por no contar los nombres que lo acompañan ni el espacio político por el que competiría. “Ya hay un equipo y un partido político que se los voy a ir contando más adelante”, adelantó.

“Espero que me banquen en esta; ya sé que es raro, pero siento que mi camino va por ahí”, pidió a sus seguidores, a quienes invitó a impulsar la iniciativa en redes sociales con el hashtag #MartinCirioDiputado.

Horas después de concretado el anuncio, el streamer subió una serie de historias y una de ellas decía "era bait". Enseguida grabó un video en el que se reía de la situación y comentó: "Las caras de todos cuando dije que iba a ser diputado... todos se quedaron tipo 'qué... qué'".

La explicaci&oacute;n de Mart&iacute;n Cirio tras haber anunciado que se postular&iacute;a como diputado.

La explicación de Martín Cirio tras haber anunciado que se postularía como diputado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

últimas noticias

Wanda Nara combinó un abrigo negro con una exclusiva cartera plateada de Louis Vuitton, un modelo vintage que dejó de fabricarse hace años.

Cuanto cuesta el bolso vintage que fue descontinuado y que ahora luce Wanda Nara

Hace 5 minutos
Personal de bomberos trabajan en el lugar. 

Vecinos de Remedios de Escalada temen por una nueva fuga de gas: fueron evacuados

Hace 21 minutos
Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro. 

Eduardo Domínguez, picante antes de la final de la Sudamericana con Boca: "Hace 18 años que no ganan nada"

Hace 31 minutos
Joe Jonas se separó de la modelo Tatiana Gabriela tras un año de relación

Se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela

Hace 40 minutos
Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano.

Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano

Hace 51 minutos