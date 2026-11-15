Martín Cirio anunció que se vuelca a la política: quiere ser diputado nacional El streamer hizo públicas sus intenciones durante su show en Huracán, donde le pidió a sus seguidores: "Espero que ustedes me banquen en esta, que ya sé que es raro, pero bueno. Siento que va por ahí ahora mi camino". Agregar C5N en









El streamer dejó en claras sus intenciones de volcarse a la política

El streamer y creador de contenido Martín Cirio sorprendió al anunciar sus intenciones de postularse como candidato a diputado nacional. Lo hizo en su show "La Noche de Martina 2", que tuvo lugar en la cancha de Huracán.

Ante miles de espectadores, Cirio interrumpió el show y, tras bromear brevemente con una eventual candidatura presidencial, confirmó su verdadero objetivo: “Me voy a postular como diputado”.

Según explicó, luego de haber cumplido diversas metas profesionales, encontró en la política un nuevo rumbo para retribuir el apoyo de su comunidad. “Ustedes me habrán visto últimamente más comprometido con causas sociales; estoy yendo a marchas, informándome y leyendo más. Encontré algo que me interesa mucho y que es una forma de devolver un poco todo lo que ustedes me dieron”, señaló sobre el escenario.

Si bien aseguró que ya cuenta con un equipo de trabajo y una estructura partidaria detrás, eligió por no contar los nombres que lo acompañan ni el espacio político por el que competiría. “Ya hay un equipo y un partido político que se los voy a ir contando más adelante”, adelantó.

MARTÍN CIRIO DIPUTADO



En el CIERRE de #LaNocheDeMartina2, MARTÍN CIRIO acaba de hacer un ANUNCIO INESPERADO



Contó que se va a meter en POLÍTICA y va a postularse a DIPUTADO

Ya hay un PARTIDO POLÍTICO armado

Dijo que ya irá contando más



EN SHOCK pic.twitter.com/seQhFMfCWZ — Pretty Little Chismes (@plchismes) November 15, 2026 “Espero que me banquen en esta; ya sé que es raro, pero siento que mi camino va por ahí”, pidió a sus seguidores, a quienes invitó a impulsar la iniciativa en redes sociales con el hashtag #MartinCirioDiputado.

Horas después de concretado el anuncio, el streamer subió una serie de historias y una de ellas decía "era bait". Enseguida grabó un video en el que se reía de la situación y comentó: "Las caras de todos cuando dije que iba a ser diputado... todos se quedaron tipo 'qué... qué'". La explicación de Martín Cirio tras haber anunciado que se postularía como diputado.