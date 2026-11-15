La explicación de Martín Cirio sobre su postulación a diputado nacional El streamer aclaró todo en una serie de historias que compartió en su cuenta de Instagram tras sus shows en Huracán. Agregar C5N en









El streamer aclaró que era bait- Redes sociales

Martín Cirio se vio en la obligación de aclarar que no se va a postular como diputado nacional: "Era bait". El streamer había sorprendido a todos en su show "La Noche de Martina 2", que tuvo lugar en la cancha de Huracán.

Ante miles de espectadores, Cirio interrumpió el show y había bromeado con ser presidente, aunque luego dijo: “Me voy a postular como diputado”.

“Ustedes me habrán visto últimamente más comprometido con causas sociales; estoy yendo a marchas, informándome y leyendo más. Encontré algo que me interesa mucho y que es una forma de devolver un poco todo lo que ustedes me dieron”, señaló sobre el escenario.

Lo que sí, no aclaró a qué partido representaría ni tampoco quiso dar nombres de los nombres de quienes estaban trabajando con él. “Ya hay un equipo y un partido político que se los voy a ir contando más adelante”, adelantó.

“Espero que me banquen en esta; ya sé que es raro, pero siento que mi camino va por ahí”, pidió a sus seguidores, a quienes invitó a impulsar la iniciativa en redes sociales con el hashtag #MartinCirioDiputado.