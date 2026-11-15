IR A
IR A

La explicación de Martín Cirio sobre su postulación a diputado nacional

El streamer aclaró todo en una serie de historias que compartió en su cuenta de Instagram tras sus shows en Huracán.

El streamer aclaró que era bait-

El streamer aclaró que era bait-

Redes sociales

Martín Cirio se vio en la obligación de aclarar que no se va a postular como diputado nacional: "Era bait". El streamer había sorprendido a todos en su show "La Noche de Martina 2", que tuvo lugar en la cancha de Huracán.

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.
Te puede interesar:

Se supo quién sería el jurado "bajo siete llaves" que reemplazaría a Damián Betular en MasterChef

Ante miles de espectadores, Cirio interrumpió el show y había bromeado con ser presidente, aunque luego dijo: “Me voy a postular como diputado”.

“Ustedes me habrán visto últimamente más comprometido con causas sociales; estoy yendo a marchas, informándome y leyendo más. Encontré algo que me interesa mucho y que es una forma de devolver un poco todo lo que ustedes me dieron”, señaló sobre el escenario.

Lo que sí, no aclaró a qué partido representaría ni tampoco quiso dar nombres de los nombres de quienes estaban trabajando con él. “Ya hay un equipo y un partido político que se los voy a ir contando más adelante”, adelantó.

“Espero que me banquen en esta; ya sé que es raro, pero siento que mi camino va por ahí”, pidió a sus seguidores, a quienes invitó a impulsar la iniciativa en redes sociales con el hashtag #MartinCirioDiputado.

La explicación de Martín Cirio sobre su postulación a diputado nacional

Horas después de concretado el anuncio, el streamer subió una serie de historias y una de ellas decía "era bait". Enseguida grabó un video en el que se reía de la situación y comentó: "Las caras de todos cuando dije que iba a ser diputado... todos se quedaron tipo 'qué... qué'".

El creador de contenido también se dedicó a agradecerle a todos sus seguidores por haberlo acompañado y adelantó que habrá más repercusiones de su show a lo largo de la semana, ya que adelantó que habrá charlas con quienes estuvieron en el escenario del Tomás A. Ducó.

Noticias relacionadas

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

últimas noticias

Personal de bomberos trabajan en el lugar. 

Vecinos de Remedios de Escalada temen por una nueva fuga de gas: fueron evacuados

Hace 14 minutos
Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro. 

Eduardo Domínguez, picante antes de la final de la Sudamericana con Boca: "Hace 18 años que no ganan nada"

Hace 24 minutos
Joe Jonas se separó de la modelo Tatiana Gabriela tras un año de relación

Se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela

Hace 33 minutos
Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano.

Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano

Hace 44 minutos
El streamer aclaró que era bait-

La explicación de Martín Cirio sobre su postulación a diputado nacional

Hace 53 minutos