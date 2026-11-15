La explicación de Martín Cirio sobre su postulación a diputado nacional

Martín Cirio se vio en la obligación de aclarar que no se va a postular como diputado nacional: "Era bait". El streamer había sorprendido a todos en su show "La Noche de Martina 2", que tuvo lugar en la cancha de Huracán.
El streamer aclaró todo en una serie de historias que compartió en su cuenta de Instagram tras sus shows en Huracán.
Martín Cirio se vio en la obligación de aclarar que no se va a postular como diputado nacional: "Era bait". El streamer había sorprendido a todos en su show "La Noche de Martina 2", que tuvo lugar en la cancha de Huracán.
Ante miles de espectadores, Cirio interrumpió el show y había bromeado con ser presidente, aunque luego dijo: “Me voy a postular como diputado”.
“Ustedes me habrán visto últimamente más comprometido con causas sociales; estoy yendo a marchas, informándome y leyendo más. Encontré algo que me interesa mucho y que es una forma de devolver un poco todo lo que ustedes me dieron”, señaló sobre el escenario.
Lo que sí, no aclaró a qué partido representaría ni tampoco quiso dar nombres de los nombres de quienes estaban trabajando con él. “Ya hay un equipo y un partido político que se los voy a ir contando más adelante”, adelantó.
“Espero que me banquen en esta; ya sé que es raro, pero siento que mi camino va por ahí”, pidió a sus seguidores, a quienes invitó a impulsar la iniciativa en redes sociales con el hashtag #MartinCirioDiputado.
Horas después de concretado el anuncio, el streamer subió una serie de historias y una de ellas decía "era bait". Enseguida grabó un video en el que se reía de la situación y comentó: "Las caras de todos cuando dije que iba a ser diputado... todos se quedaron tipo 'qué... qué'".
El creador de contenido también se dedicó a agradecerle a todos sus seguidores por haberlo acompañado y adelantó que habrá más repercusiones de su show a lo largo de la semana, ya que adelantó que habrá charlas con quienes estuvieron en el escenario del Tomás A. Ducó.