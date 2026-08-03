3 de agosto de 2026 Inicio
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Conmoción en el fútbol: murió a los 20 años mientras estaba nadando

La trágica partida de una joven promesa del deporte internacional golpeó al ambiente de la pelota.

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Una joven futbolista falleció a sus 20 años.

Una joven futbolista falleció a sus 20 años.

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El futbol vive momentos de profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de Faten Ben Omar El Azizi, de tan solo 20 años. La joven deportista marroquí perdió la vida el sábado en medio de un arriesgado cruce a nado desde Fnideq, en su país natal, hacia Ceuta, el enclave español situado en el norte africano. La triste noticia fue ratificada por la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP) y generó una enorme ola de dolor en el ambiente digital por tratarse de una de las grandes promesas del fútbol femenino local que buscaba un futuro próspero lejos de su tierra.

El futbolista de la Scaloneta se realizó una intervención para transformar su aspecto.
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De acuerdo con las reconstrucciones de los medios periodísticos locales, la futbolista tenía planificado completar la travesía acuática utilizando una de las vías más transitadas por los migrantes para ingresar al continente europeo. Sin embargo, el trayecto se complicó de forma drástica al enfrentarse a fuertes e inclemencias corrientes marinas que le impidieron llegar a la costa a salvo.

Con este suceso, la jugadora pasa a integrar la dolorosa estadística de miles de personas que mueren año a año intentando cruzar por ese peligroso tramo marítimo. La pérdida de una figura con tanta proyección dentro del fútbol marroquí caló hondo tanto en sus compañeras como en los hinchas, quienes expresaron su conmoción ante un desenlace vinculado a la desesperada búsqueda de mejores condiciones de vida. La tragedia vuelve a poner el foco internacional sobre los enormes riesgos que asumen a diario decenas de deportistas y jóvenes en esa zona fronteriza.

Quién era Faten Ben Omar El Azizi

Faten Ben Omar El Azizi era una de las figuras emergentes más destacadas del fútbol femenino en Marruecos. Con apenas 20 años, la jugadora vestía la camiseta del Moghreb Atlético de Tánger, una de las instituciones más tradicionales y prestigiosas del ambiente deportivo en ese país. Su notable destreza técnica y su constante proyección dentro del campo de juego la perfilaban como una de las piezas jóvenes con mayor potencial dentro de la disciplina.

Su repentino y trágico fallecimiento causó un impacto devastador en el entorno de la pelota. Tanto sus compañeras de plantel como sus entrenadores y los propios simpatizantes del club expresaron un profundo dolor ante la irreparable pérdida. Su figura no solo representaba el talento futbolístico en pleno ascenso, sino también el esfuerzo diario de una atleta enfocada en consolidarse en la máxima categoría del certamen marroquí.

La partida de la deportista trasciende el ámbito estrictamente deportivo y conmueve a la opinión pública internacional. Su historia de vida y su trágico final se transformaron en un crudo testimonio de las complejas realidades socioeconómicas que atraviesan los jóvenes en esa región del mundo. De esta manera, el fútbol despide a una de sus promesas en un hecho que expone el drama social tras los riesgos de estas travesías.

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