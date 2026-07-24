Conmoción en Hollywood: murió tras dar batalla a una enfermedad terminal

Hollywood atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse este viernes la muerte de Chris Anne Affleck , madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck . Aunque el fallecimiento ocurrió el 2 de junio, la noticia salió a la luz en las últimas horas luego de que la familia publicara un extenso obituario en The Boston Globe, donde reveló detalles de sus últimos meses de vida y el emotivo deseo que logró cumplir antes de morir.

Chris tenía 83 años y, según trascendió, había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en diciembre de 2025, enfermedad que le había dado un pronóstico de apenas seis meses de vida. De acuerdo con el homenaje familiar, "su mayor deseo después del diagnóstico era vivir para ver a su nieto graduarse de la escuela secundaria" .

El objetivo que ella quería cumplir se concretó el 31 de mayo, cuando asistió acompañada por toda su familia al acto de graduación de su nieto Atticus Affleck . Apenas dos días después, "falleció plácidamente mientras dormía" , según expresaron sus seres queridos en el obituario, una frase que rápidamente fue replicada por los principales medios estadounidenses.

Más allá de ser la madre de dos figuras ganadoras del Oscar , Chris Anne Affleck construyó una historia propia marcada por la educación, el activismo y la defensa de los derechos civiles. Nacida en Nueva York en 1942 bajo el nombre de Christopher Anne Boldt , fue una de las primeras mujeres de Radcliffe en recibir un diploma de Harvard, dedicó 35 años a la enseñanza pública y participó activamente en el movimiento Freedom Summer, además de marchar contra la guerra de Vietnam y colaborar durante años en distintas causas sociales y ambientales.

El obituario también dejó un retrato íntimo de la mujer detrás de la figura pública. Allí sus familiares escribieron que "sus jóvenes favoritos eran sus hijos, Benjamin Géza y Caleb Casey" , y destacaron que sus cinco nietos fueron "la fuerza que animó sus últimas dos décadas" .

Asimismo, remarcaron que se sentía orgullosa de los logros familiares, aunque disfrutaba especialmente cuando sus descendientes "cuestionaban, desafiaban o enfrentaban con ingenio a la autoridad", una definición que resume los valores que buscó transmitir durante toda su vida.

El apoyo que tuvo Ben Affleck de su madre

El vínculo entre Ben Affleck y su madre fue determinante desde mucho antes de que el actor alcanzara la fama mundial. El propio intérprete recordó en una entrevista con Parade que comenzó a actuar prácticamente por casualidad gracias a una amistad de Chris con la directora de casting Patty Collinge, compañera suya durante los años universitarios en Harvard. "Empecé a actuar de niño, casi por casualidad. Una amiga de mi madre era directora de casting, así que, en realidad, fue casi como una broma", recordó Affleck sobre aquellos primeros pasos que terminarían cambiando el rumbo de su carrera.

Con el paso de los años, Chris permaneció al lado de su hijo en los momentos más importantes de su trayectoria. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la ceremonia de los Premios Oscar de 1998, cuando Ben Affleck y Matt Damon obtuvieron la estatuilla al Mejor Guion Original por Good Will Hunting (En busca del destino). Chris fue la acompañante de su hijo aquella noche y protagonizó junto a él una de las imágenes más emblemáticas de la ceremonia.

Décadas más tarde, en una entrevista con Vanity Fair, Ben volvió sobre aquel recuerdo y explicó por qué jamás dudó en compartir ese momento con su madre. "Estábamos sentados al lado de nuestras madres; ganamos y las abrazamos", recordó el actor. Luego agregó: "No había nadie más que fuera a ir. Por supuesto, nuestras madres iban a ir. Fue algo totalmente inocente y sincero", una declaración que hoy cobra un significado mucho más profundo tras conocerse el fallecimiento de Chris Anne Affleck.