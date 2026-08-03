Se filtraron las fotos subidas de tono de una famosa modelo argentina que hizo topless en Europa

Una publicación desató una ola de comentarios en redes tras viralizarse unas imágenes picantes. La respuesta de la protagonista.

Las imágenes de Zaira Nara durante sus vacaciones en Formentera , España , se convirtieron en uno de los temas más comentados del fin de semana y continúan generando repercusiones este lunes. La modelo y conductora compartió un álbum de postales de su descanso familiar, pero una fotografía en la que aparece de espaldas haciendo topless frente al mar terminó monopolizando la conversación en las redes sociales.

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La publicación, que inicialmente buscaba retratar el paisaje y el clima relajado de sus vacaciones, derivó rápidamente en un intenso debate entre detractores y seguidores de la hermana de Wanda Nara . Así fue como la controversia creció cuando una usuaria cuestionó el contenido con un comentario irónico: "¿Alguna vez vestida?" .

Lejos de evitar la polémica, Zaira Nara respondió con humor y una frase que rápidamente se viralizó: "La verdad hacía un poco de calor para vestirme" . La contestación fue celebrada por miles de seguidores, quienes interpretaron que la modelo eligió responder con naturalidad a las críticas recibidas por su publicación.

Mientras algunos usuarios cuestionaron la decisión de compartir esa imagen, una gran cantidad de comentarios salió en defensa de la modelo. Entre los mensajes más destacados aparecieron respuestas como "Y si está en la playa no hace falta vestirse, ¿no?" , además de otros elogios como "Diosa" o "Si fuera Zaira viviría como ella" , reflejando un amplio respaldo a su postura.

Las fotografías fueron tomadas durante su estadía en las islas españolas, donde la modelo disfruta de varios días de descanso junto a sus hijos Malaika y Viggo . En los últimos días también compartió paseos en barco, jornadas de playa y una emotiva videollamada entre sus hijos y una de sus primas, acompañada por la frase "primo extraña prima" .

Zaira Nara mostró las microbikinis que serán tendencia en el próximo verano

Además del revuelo por sus fotografías en Europa, Zaira Nara volvió a consolidarse como una de las principales referentes de la moda al exhibir una colección de microbikinis que, según especialistas y medios dedicados a las tendencias, anticipan algunos de los diseños que dominarán la temporada de verano 2027. Desde Ibiza, la modelo mostró diferentes apuestas que combinan colores intensos, cortes clásicos y detalles modernos, manteniendo el estilo minimalista que caracteriza a sus looks.

Uno de los modelos que más repercusión obtuvo fue una microbikini amarilla texturada, confeccionada con pequeños frunces, un recurso estético que también comenzó a verse en vestidos, blusas y minifaldas. El conjunto mantiene la clásica moldería de corpiño triangular con breteles finos y una bombacha colaless con tiras regulables, una combinación que continúa siendo una de las preferidas de la modelo durante sus vacaciones europeas.

Zaira Nara marcó tendencia con un traje de baño amarillo. Instagram @zaira.nara

En otra de las publicaciones apostó por una propuesta completamente diferente: una microbikini negra lisa, de líneas simples y atemporales, complementada con un collar de soga negra y una piedra color ámbar. El estilismo confirmó que los tonos neutros seguirán ocupando un lugar destacado durante el próximo verano, especialmente cuando se combinan con accesorios artesanales y una estética natural, uno de los sellos que Zaira mantiene desde hace varias temporadas.

La modelo también dejó ver un conjunto integrado por la misma bikini negra junto a un microshort deportivo y un pañuelo marrón chocolate anudado en la cabeza. Ese accesorio aparece como una de las piezas con mayor crecimiento dentro de la moda playera internacional, al igual que las gorras, los anteojos de gran tamaño y los collares tipo choker, elementos que completan un look relajado sin perder sofisticación.

Zaira Nara en bikini y microshort al tono. Instagram @zaira.nara

Entre las propuestas más llamativas apareció además una microbikini estampada en blanco y negro, con franjas irregulares y el clásico diseño triangular. El conjunto fue acompañado por un rodete descontracturado, anteojos ovalados negros y un collar oscuro, reafirmando una tendencia que apuesta por las estampas geométricas, los contrastes fuertes y la comodidad como ejes principales para la próxima temporada de playa.

Finalmente, otro de los diseños destacados incorporó arandelas metálicas y nuevos frunces en el corpiño, detalles que especialistas de moda identifican como algunos de los recursos más fuertes del verano europeo.