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Horóscopo de hoy, lunes 21 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Horóscopo de hoy

Horóscopo de hoy, lunes 21 de septiembre.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 21 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Esto es lo que debe perdonarse cada signo del zodíaco antes de que termine el 2026.
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Qué debe perdonarse cada signo del zodíaco antes de que termine el año

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Lunes activo con algo de nervios que podrían calmar haciendo alguna caminata o sentándose en una plaza y relajar. La vida pasa por el bienestar y la paz.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Comprensión que les llega y que los libera de peso emocional. Estar en paz con el otro no es estar de acuerdo sino respetar y amar al otro. Revelación interna que sana.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hoy el romanticismo le gana a esa sensación áspera que pareciera una constante. Busquen revertir la energía negativa y salvar el amor que es pleno.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Seleccionan internamente sus preferencias respecto a cómo encarar sus proyectos. Realidad y posibilidad conjugándose para poder triunfar. Concentración.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

La jornada con mucho movimiento de papeles que les absorbe parte del tiempo. Pensamientos que se agudizan respecto a problemas que tienen que resolver. Pausa.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tener siempre presente que a veces las cosas no salen como esperamos. Las finanzas van y vienen, es esa la cruda realidad. Valoración y conexión con lo no material.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Deberán valorar los consejos que reciben respecto a asuntos sobre los que tienen dudas. Reciban la ayuda y valoren el amor del otro. Reconocimiento.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las garantías en temas amorosos no existen. Sí es posible la conexión desde la verdad y un compromiso interno que coincidan. El amor no es riesgo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Podrían aparecer tentaciones románticas. Aquellos que estén solteros se probarán y decidirán. Novedades financieras que los orientarán.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La clave siempre es la energía que ponemos en nuestros deseos y proyectos. Decaer o dudar tampoco debe significar abandonar. Focalización.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No interpreten como molestia a las cosas con las que hay que cumplir. Las obligaciones son parte de la vida y tienen un gran sentido en nuestro todo. Agradezcan.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sacarse problemas de encima es bueno, hoy tengan la propuesta interna de dejar de lado lo que les hace mal. Nuevo horizonte en el plano afectivo-familiar.

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