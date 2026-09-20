Video: estaban por subir a un paciente a la ambulancia y se les cayó de la camilla El hombre golpeó violentamente contra el pavimento. Los vecinos denunciaron malos tratos por parte del personal de salud. Por Agregar C5N en









El operativo fue en el barrio Villa Clelia, de Mar de Ajó.

Un paciente cayó de la camilla este sábado por la tarde cuando personal de emergencias lo trasladaba hacia una ambulancia en el barrio Villa Clelia, de Mar de Ajó. El hecho generó malestar entre los vecinos de la zona, que denunciaron malos tratos hacia el hombre durante todo el operativo.

Según consignó FM La Marea, los servicios de emergencia llegaron al lugar después de que se manifestara preocupación por el estado del residente, a quien no veían desde hacía varios días. El operativo se activó para verificar su situación y trasladarlo a un centro de salud.

Las imágenes del hecho muestran que el hombre era trasladado en camilla hacia la ambulancia cuando cayó al piso junto con ella y golpeó violentamente contra el pavimento. A los pocos segundos, el personal lo reincorporó y lo subió a la unidad sanitaria.

#MardeAjó Subían un paciente a la ambulancia y se les cayó de la camilla



Leé más en: https://t.co/efiqznNSxU pic.twitter.com/rJZVqkVLrP — 0223 (@0223comar) September 20, 2026 Además de la caída, los vecinos cuestionaron la forma en que el paciente fue retirado de su vivienda. Según el relato de los frentistas, el hombre fue trasladado con parte de su cuerpo expuesta frente a las personas que se encontraban en la zona. "Habiendo niños y mucha gente mirando, lo sacaron sin ropa interior", cuestionó una mujer.