20 de septiembre de 2026 Inicio
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Catamarca: denunciaron a un hombre por ahorcar y patear a su perra salchicha y la Justicia rescató al animal

El fiscal de Instrucción N°8 del Distrito Norte abrió una investigación por maltrato animal tras la denuncia que realizó una mujer ante la Unidad Judicial N°7 y la Policía allanó la casa del acusado. Lo habían filmado y publicado en Facebook.

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La perra rescatada por la Policía de Catamarca.

La perra rescatada por la Policía de Catamarca.

"Por favor, alguien que ayude a ese perrito y lo ponga a salvo. No importa el mal día que alguien esté teniendo, el estrés o el enojo, nada justifica maltratar, patear o ahorcar a un animal indefenso", publicó en Facebook la cuenta Patitas Callejeras - Catamarca junto al video donde el hombre aparece ahorcando con la correa y pateando a su perra salchicha.

Rafael Valim, el abogado brasileño de Cristina Fernández de Kirchner.
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Una mujer llevó el registro audiovisual a la Justicia y realizó una denuncia ante la Unidad Judicial N°7. El fiscal de Instrucción N°8 del Distrito Norte, Juan Manuel Sánchez Ruiz, abrió una investigación por maltrato animal y le ordenó a la Policía de Catamarca identificar al hombre y localizar el domicilio para rescatar a la perra.

El hombre maltrató al perro salchicha en el Parque Adán Quiroga, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

El hombre maltrató al perro salchicha en el Parque Adán Quiroga, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Agentes de la División Delitos Culturales y Ambientales, junto con efectivos de la Unidad Judicial N°7 y personal del área de Flora y Fauna, allanaron una vivienda del barrio Marcos Avellaneda, en San Fernando del Valle de Catamarca, donde dieron con el hombre y el animal.

Qué sucedió con el perro luego del rescate y cómo continúa la causa

El perro fue trasladado a una veterinaria para corroborar su estado de salud y luego quedó bajo el resguardo de una organización dedicada a la protección animal, cuyos integrantes “van a cuidarlo y buscarle un dueño”, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Al cierre de esta nota, Sánchez Ruiz se encuentra terminando de reunir elementos de prueba y testimonios para imputar al sospechoso, tras lo cual se espera que el hombre sea citado por la Justicia. Desde Patitas Callejeras agradecieron en Facebook a quienes colaboraron para identificar al involucrado y localizar al animal y precisaron cómo se encuentra de salud.

El pedido de Patitas Callejeras - Catamarca tras el rescate de la perra salchicha.

El pedido de Patitas Callejeras - Catamarca tras el rescate de la perra salchicha.

"La pequeña se encuentra internada debido a los dolores que presentaba en la zona del tórax y abdomen, fue necesario realizarle radiografías para evaluar si situación", detallaron desde la agrupación y pidieron aportes al alias Scarrizo1522.ppay a nombre de Mariel Carrizo.

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