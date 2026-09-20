Catamarca: denunciaron a un hombre por ahorcar y patear a su perra salchicha y la Justicia rescató al animal El fiscal de Instrucción N°8 del Distrito Norte abrió una investigación por maltrato animal tras la denuncia que realizó una mujer ante la Unidad Judicial N°7 y la Policía allanó la casa del acusado. Lo habían filmado y publicado en Facebook. Por Agregar C5N en









La perra rescatada por la Policía de Catamarca.

"Por favor, alguien que ayude a ese perrito y lo ponga a salvo. No importa el mal día que alguien esté teniendo, el estrés o el enojo, nada justifica maltratar, patear o ahorcar a un animal indefenso", publicó en Facebook la cuenta Patitas Callejeras - Catamarca junto al video donde el hombre aparece ahorcando con la correa y pateando a su perra salchicha.

Una mujer llevó el registro audiovisual a la Justicia y realizó una denuncia ante la Unidad Judicial N°7. El fiscal de Instrucción N°8 del Distrito Norte, Juan Manuel Sánchez Ruiz, abrió una investigación por maltrato animal y le ordenó a la Policía de Catamarca identificar al hombre y localizar el domicilio para rescatar a la perra.

El hombre maltrató al perro salchicha en el Parque Adán Quiroga, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Agentes de la División Delitos Culturales y Ambientales, junto con efectivos de la Unidad Judicial N°7 y personal del área de Flora y Fauna, allanaron una vivienda del barrio Marcos Avellaneda, en San Fernando del Valle de Catamarca, donde dieron con el hombre y el animal.

Qué sucedió con el perro luego del rescate y cómo continúa la causa El perro fue trasladado a una veterinaria para corroborar su estado de salud y luego quedó bajo el resguardo de una organización dedicada a la protección animal, cuyos integrantes “van a cuidarlo y buscarle un dueño”, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Al cierre de esta nota, Sánchez Ruiz se encuentra terminando de reunir elementos de prueba y testimonios para imputar al sospechoso, tras lo cual se espera que el hombre sea citado por la Justicia. Desde Patitas Callejeras agradecieron en Facebook a quienes colaboraron para identificar al involucrado y localizar al animal y precisaron cómo se encuentra de salud.

El pedido de Patitas Callejeras - Catamarca tras el rescate de la perra salchicha. Facebook "La pequeña se encuentra internada debido a los dolores que presentaba en la zona del tórax y abdomen, fue necesario realizarle radiografías para evaluar si situación", detallaron desde la agrupación y pidieron aportes al alias Scarrizo1522.ppay a nombre de Mariel Carrizo.