Catamarca: denunciaron a un hombre por ahorcar y patear a su perra salchicha y la Justicia rescató al animal

"Por favor, alguien que ayude a ese perrito y lo ponga a salvo. No importa el mal día que alguien esté teniendo, el estrés o el enojo, nada justifica maltratar, patear o ahorcar a un animal indefenso", publicó en Facebook la cuenta Patitas Callejeras - Catamarca junto al video donde el hombre aparece ahorcando con la correa y pateando a su perra salchicha.
Una mujer llevó el registro audiovisual a la Justicia y realizó una denuncia ante la Unidad Judicial N°7. El fiscal de Instrucción N°8 del Distrito Norte, Juan Manuel Sánchez Ruiz, abrió una investigación por maltrato animal y le ordenó a la Policía de Catamarca identificar al hombre y localizar el domicilio para rescatar a la perra.
El hombre maltrató al perro salchicha en el Parque Adán Quiroga, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Agentes de la División Delitos Culturales y Ambientales, junto con efectivos de la Unidad Judicial N°7 y personal del área de Flora y Fauna, allanaron una vivienda del barrio Marcos Avellaneda, en San Fernando del Valle de Catamarca, donde dieron con el hombre y el animal.
Qué sucedió con el perro luego del rescate y cómo continúa la causa
El perro fue trasladado a una veterinaria para corroborar su estado de salud y luego quedó bajo el resguardo de una organización dedicada a la protección animal, cuyos integrantes “van a cuidarlo y buscarle un dueño”, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.
Al cierre de esta nota, Sánchez Ruiz se encuentra terminando de reunir elementos de prueba y testimonios para imputar al sospechoso, tras lo cual se espera que el hombre sea citado por la Justicia. Desde Patitas Callejeras agradecieron en Facebook a quienes colaboraron para identificar al involucrado y localizar al animal y precisaron cómo se encuentra de salud.
El pedido de Patitas Callejeras - Catamarca tras el rescate de la perra salchicha.
Facebook
"La pequeña se encuentra internada debido a los dolores que presentaba en la zona del tórax y abdomen, fue necesario realizarle radiografías para evaluar si situación", detallaron desde la agrupación y pidieron aportes al alias Scarrizo1522.ppay a nombre de Mariel Carrizo.