20 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 21 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 21 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Conocé como quedarán las pensiones de ANSES en octubre tras el aumento.
Te puede interesar:

Como quedan las pensiones de ANSES en octubre 2026 con el aumento

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El organismo previsional informó que este lunes 21 de septiembre podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 9, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a sus haberes este lunes, según el calendario de pagos correspondiente a septiembre. En esta jornada, el cronograma contempla a quienes tengan DNI finalizado en 9.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termine en 7 podrán cobrar sus haberes este lunes 21 de septiembre. El calendario de septiembre comenzó el jueves 10 con los documentos finalizados en 0 y continúa durante las próximas jornadas con una terminación por día.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las personas que reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen una ventana de pago más extensa. Para septiembre, Anses estableció que pueden percibir estos montos todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre, por lo que también podrán acceder al pago durante esta jornada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé toda la información sobre la Asignación por Matrimonio que otorga ANSES.

Así podés acceder a la Asignación por Matrimonio de ANSES en 2026: ¿qué monto entrega?

La AUH tendrá una actualización en octubre y ya se conocen los nuevos valores que recibirán los beneficiarios. 

Confirmado: este es el aumento que tendrá AUH de ANSES en octubre 2026

Preocupación por el futuro de las jubilaciones. 

Más monotributistas y menos empleados: alerta por el futuro de las jubilaciones en Argentina

Los jubilados de ANSES recibirán una actualización de sus haberes en octubre de 2026.

De cuánto es el aumento confirmado para los jubilados de ANSES en octubre 2026

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 18 de septiembre

El Gobierno cambió el sistema de control de la AUH. 

El Gobierno automatiza el pago de las retenciones de la AUH: qué requisitos hay que cumplir para cobrar el 100%

Rating Cero

El joven de 22 años le reveló su costado artístico a sus seguidores.

Con guitarra en mano: Felipe Fort se animó a cantar y revolucionó las redes sociales

Adiós a Jorge Zuhair Jury, guionista y hermano de Leonardo Favio. 
play

Dolor en la cultura: falleció el escritor y director Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio

Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 
play

Aprobada por Stephen King: el maestro del terror recomendó la serie basada en relatos de Mariana Enriquez

Así fue el comentario viral de una conductora de TV a Nahuel Pennisi.

Cuál es el comentario que le hizo una conductora a Nahuel Pennisi y que se volvió viral

Este fue el papel que cambió la carrera de George Clooney.

Cuál fue el papel que hizo saltar a la fama a George Clooney: fue de grande

Así fue la sorprendente transformación de John Travolta para su próxima película.

Cambio impecable: como fue la sorprendente transformación de John Travolta

últimas noticias

El corte comenzó a las 21 y afectó a casi 600 mil hogares y edificios.

Apagón masivo en CABA y el Conurbano: Edenor confirmó la causa del corte que dejó sin luz a casi 600 mil usuarios

Hace 16 minutos
Tucumán registró un sismo.

Susto en el NOA: un sismo afectó a Tucumán y también se sintió en otras provincias

Hace 21 minutos
El joven de 22 años le reveló su costado artístico a sus seguidores.

Con guitarra en mano: Felipe Fort se animó a cantar y revolucionó las redes sociales

Hace 22 minutos
Anthropic creó Claude y OpenAI, ChatGPT.

Hackearon cuentas de OpenAI con ayuda de Claude y accedieron a su repositorio privado

Hace 33 minutos
La pieza pertenecía a la campaña global Chuck 70 X y estaba protagonizada por la cantante de K-pop Karina, integrante del grupo surcoreano Aespa.

Una famosa marca de zapatillas tuvo que retirar un anuncio que remitía al Ku Klux Klan: "Nos equivocamos"

Hace 42 minutos