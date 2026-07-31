Luto en la TV: murió un humorista que hizo reír a todos en Argentina El ambiente del espectáculo despide con profundo dolor a una figura que dejó una huella imborrable en la televisión. Agregar C5N en









El reconocido humorista falleció a los 92 años.

El ambiente artístico atraviesa horas de profunda tristeza tras confirmarse la partida de Beto Cabrera a los 92 años. El histórico artista falleció el último jueves en España, país donde se encontraba radicado desde hacía un tiempo, dejando un legado imborrable en el entretenimiento de nuestro país. La conmoción se extendió rápidamente entre colegas y admiradores de su extensa trayectoria.

La triste noticia fue ratificada de manera pública por su hijo Fabián mediante un sentido mensaje difundido en las redes sociales. A través de esa publicación, expresó el enorme vínculo afectivo que mantenía con el comediante y despidió a uno de los referentes más entrañables del escenario nacional. Las muestras de cariño y los mensajes de condolencias no tardaron en multiplicarse en el entorno digital.

Reconocido popularmente por su impronta y su talento, Cabrera supo ganarse el cariño del público como un exponente indiscutido del humor pícaro. Su partida deja una enorme huella en varias generaciones de argentinos que disfrutaron de sus inolvidables participaciones en la pantalla chica. Su estilo único quedará guardado para siempre en la memoria afectiva de la televisión argentina.

Quién era Beto Cabrera Beto Cabrera fue un destacado referente de la escena del entretenimiento de nuestro país que supo construir una extensa trayectoria artística a lo largo de su vida. Radicado en España durante estos últimos años, donde falleció este jueves a los 92 años, el histórico actor y comediante dejó una marca indeleble en el afecto de todos los espectadores locales.

Su figura pública alcanzó una enorme popularidad gracias a su talento característico y a su impronta arriba del escenario y frente a las cámaras. Cabrera fue reconocido a nivel masivo como uno de los máximos exponentes del humor pícaro, estilo que le permitió llegar al corazón del público. Esta habilidad para hacer reír sin recurrir a recursos ordinarios lo transformó en un clásico del espectáculo nacional.

A lo largo de su carrera profesional, sus memorables participaciones en la pantalla chica marcaron a varias generaciones de argentinos. Recordado como un hombre sumamente querido y admirado tanto por sus colegas de la industria como por los televidentes, su huella y su sello personal quedaron guardados para siempre en la memoria de la televisión argentina.