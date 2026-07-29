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Luto en la música: hallaron muerto a un reconocido DJ

Los medios informaron que el hombre fue encontrado sin vida en su propiedad de París. Según el comunicado que informó sobre su deceso, "no encontraron elementos sospechosos en el lugar de los hechos".

El músico fue hallado sin vida.
El músico fue hallado sin vida.

El mundo de la música electrónica está de luto. El DJ y productor francés Kavinsky, una de las figuras más influyentes del synthwave y del movimiento French Touch, fue encontrado sin vida en su residencia de París a los 50 años.

Tanto la artista como la organización del evento sostienen el calendario original de la gira en el país.
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La noticia fue confirmada por medios locales, mientras que la Fiscalía de París anunció la apertura de una investigación de rutina para esclarecer la causa de su fallecimiento, aunque adelantó que "los servicios de emergencia no hallaron elementos sospechosos en el lugar".

Según se supo, el DJ y productor se encontraba en actividad, considerando que tenía programadas presentaciones en Francia, México y Los Ángeles.

Kavinsky tenía 50 años y vivía en París.

Kavinsky tenía 50 años y vivía en París.

Quién era Kavinsky: de la escena parisina al fenómeno mundial de "Nightcall"

Nacido como Vincent Belorgey el 31 de julio de 1975, el artista construyó una identidad sonora única fuertemente influenciada por los videojuegos de los años 80, la estética de Miami Vice y el cine de terror de Dario Argento.

Junto a referentes de la talla de Daft Punk, Kavinsky ayudó a moldear el sonido electrónico de su era. Sin embargo, su salto definitivo a la fama internacional llegó en 2011 gracias a Nicolas Winding Refn, quien eligió su tema Nightcall para abrir la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling y Carey Mulligan.

La relación de Kavinsky con el cine iba mucho más allá de las bandas sonoras. Su vínculo con el director Quentin Dupieux lo llevó a actuar bajo su nombre real en la mediometraje Nonfilm (2002) y en la comedia surrealista Steak (2007). Más recientemente, el músico tuvo una aparición especial en Banger, película francesa de Netflix coprotagonizada por Vincent Cassel.

A lo largo de su carrera discográfica publicó dos álbumes de estudio clave: OutRun (2013), un disco conceptual basado en la historia ficticia de un joven que estrella su Ferrari Testarossa en 1986 y reaparece dos décadas después convertido en un productor zombi. Nueve años después, lanzó Reborn, disco catalogado como su esperado regreso tras casi una década de silencio creativo.

En los últimos años, el artista parisino mantuvo una presencia estelar en los grandes escenarios. Su música formó parte del gran tributo a la electrónica francesa durante las ceremonias de clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

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