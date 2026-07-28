IR A
IR A

La única hija biológica de Tom Cruise se cambió el apellido: por qué tomó esa decisión

Suri, hija del actor de Hollywood y Katie Holmes, optó sorpresivamente por borrar el apellido paterno en un gesto que marca su independencia y distanciamiento con el artista.

Suri se borró legalmente el apellido de su padre y ya tiene nueva identidad.

Suri se borró legalmente el apellido de su padre y ya tiene nueva identidad.

Redes sociales

El distanciamiento entre Tom Cruise y su única hija biológica ya es un hecho. La joven hija del actor de Hollywood y Katie Holmes recurrió al cambio legal del apellido de su padre.

Muscari explicó el vacío irremplazable que dejó la artista.
Te puede interesar:

La dura decisión de Muscari sobre la obra donde actuaba Ernestina Pais: "Decidimos..."

Suri, de 20 años, eligió llevar el nombre de su madre en el documento de identidad, y borrar así de forma definitiva el del actor de Misión imposible.

La revista People reveló que en los registros oficiales de votación de Estados Unidos la mujer ya figura como Suri Noelle. "Noelle" es el segundo nombre de Katie Noelle Holmes, la madre con la que se crió tras el divorcio de la pareja en 2012.

Si bien la noticia fue confirmada recién, el dato se sabía desde junio de 2024 cuando Suri se graduó de la escuela secundaria y apareció en los folletso del evento como Suri Noelle, y en ningún apareció el de Cruise.

La estudiante se mueve lejos de la fama de su padre, y sigue su carrera en la Carnegie Mellon University, en Pittsburgh, Pensilvania, donde trata de fomentar su independencia.

Mientras, Katie Holmes reconocida por su rol en Dawson’s Creek destacó la decisión de vida que tomó su hija: "Estoy realmente orgullosa de ella y me siento feliz. Es una etapa emocionante para descubrirse a una misma", subrayó sobre la nueva etapa de la joven.

El caso de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie

La semana pasada, Vivienne, la hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie, presentó una solicitud formal ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para eliminar el apellido de su padre. Presentó la documentación el día de su decimoctavo cumpleaños para que su nombre legal sea Vivienne Marcheline Jolie. Las hermanas de Vivienne, Zahara y Shiloh, y su hermano mayor, Maddox, también eliminaron el apellido Pitt de sus nombres.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La exvedette con la estrella de Hollywood en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Cómo fue el insólito cara a cara entre Vicky Xipolitakis y Tom Cruise en la final del Mundial 2026

Conocé como va a lucir el intérprete en su próxima película.

Así fue la transformación de Tom Cruise que deja a todos sin palabras en Hollywood

play

Ducatenzeiler sobre las teorías conspirativas del Mundial: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados"

últimas noticias

El micro traladaba a hinchas de la agrupación Pasco Monumental.

Atacaron a tiros a un micro con hinchas de River en Quilmes: hay tres heridos de bala

Hace 20 minutos
Geraldo Alckmin y Lula Da Silva. 

El vicepresidente de Brasil apuntó contra Milei tras el ataque a Lula: "Perjudica a la Argentina"

Hace 31 minutos
El cuerpo sin vida de Estela Acosta fue hallado en Río Grande.

Encontraron muerta a una joven de 32 años que era intensamente buscada en Río Grande

Hace 35 minutos
La respuesta mundial contra la epidemia de VIH perdió empuje en 2025.

La ONU advirtió por el recorte de fondos en la lucha contra el SIDA: en 2025 se registraron 1,2 millones de nuevos casos de VIH

Hace 39 minutos
Suri se borró legalmente el apellido de su padre y ya tiene nueva identidad.

La única hija biológica de Tom Cruise se cambió el apellido: por qué tomó esa decisión

Hace 43 minutos