La única hija biológica de Tom Cruise se cambió el apellido: por qué tomó esa decisión

Suri, hija del actor de Hollywood y Katie Holmes, optó sorpresivamente por borrar el apellido paterno en un gesto que marca su independencia y distanciamiento con el artista.

El distanciamiento entre Tom Cruise y su única hija biológica ya es un hecho. La joven hija del actor de Hollywood y Katie Holmes recurrió al cambio legal del apellido de su padre.

Suri , de 20 años, eligió llevar el nombre de su madre en el documento de identidad, y borrar así de forma definitiva el del actor de Misión imposible.

La revista People reveló que en los registros oficiales de votación de Estados Unidos la mujer ya figura como Suri Noelle. "Noelle" es el segundo nombre de Katie Noelle Holmes, la madre con la que se crió tras el divorcio de la pareja en 2012.

Si bien la noticia fue confirmada recién, el dato se sabía desde junio de 2024 cuando Suri se graduó de la escuela secundaria y apareció en los folletso del evento como Suri Noelle , y en ningún apareció el de Cruise.

La estudiante se mueve lejos de la fama de su padre, y sigue su carrera en la Carnegie Mellon University, en Pittsburgh, Pensilvania, donde trata de fomentar su independencia.

Mientras, Katie Holmes reconocida por su rol en Dawson’s Creek destacó la decisión de vida que tomó su hija: "Estoy realmente orgullosa de ella y me siento feliz. Es una etapa emocionante para descubrirse a una misma", subrayó sobre la nueva etapa de la joven.

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El caso de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie

La semana pasada, Vivienne, la hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie, presentó una solicitud formal ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para eliminar el apellido de su padre. Presentó la documentación el día de su decimoctavo cumpleaños para que su nombre legal sea Vivienne Marcheline Jolie. Las hermanas de Vivienne, Zahara y Shiloh, y su hermano mayor, Maddox, también eliminaron el apellido Pitt de sus nombres.