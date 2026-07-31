31 de julio de 2026 Inicio
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Luto en el fútbol: de qué murió Franco Baresi a sus 66 años

El legendario exdefensor de la selección de Italia y del Milan, recibió el elogio de Diego Maradona a pesar de la rivalidad entre ambos clubes. En las últimas horas, el club en el que desarrolló su carrera confirmó la triste noticia.

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Franco Baresi falleció a los 66 tras una larga lucha contra el cáncer. 

Franco Baresi falleció a los 66 tras una larga lucha contra el cáncer. 

En las últimas horas se confirmó la muerte de Franco Baresi a sus 66 años, el exdefensor del Milan y ganador de una Copa del Mundo con Italia dejó un legado imborrable en el fútbol internacional. Tanto brillaba en el campo de juego que recibió el elogio de Diego Maradona a pesar de la rivalidad entre ambos clubes.

Franco Baresi murió a los 66 años.
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La noticia de su muerte fue confirmada por el club AC Milan, donde compartieron una imagen de Baresi junto a unas emotivas palabras: "La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia".

Tan excelente era el desempeño de Baresi en el Milan, que en 1989, después de un encuentro entre Milan y Napoli, el jugador más conocido de Argentina, Diego Maradona, intercambió su camiseta por el número 6 y a la prensa le comentó: "Esta es una camiseta de un grandísimo jugador. Pienso que Franco Baresi es el mejor defensor, este es un recuerdo que lo guardaré para toda la vida".

De qué murió el exjugador Franco Baresi

En agosto del 2025, su salud se vio comprometida porque durante un chequeo médico le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente y, desde entonces, comenzó una recuperación que nunca se estableció del todo.

La última vez que hizo una aparición pública fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, donde llevó la antorcha.

Quién era Franco Baresi, el defensor del Milan, que falleció a los 66 años

Franco Baresi jugó toda su carrera en el AC Milan y fue capitán del equipo durante 15 temporadas. Ganó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales. Se retiró del fútbol en 1997.

Con la selección de Italia disputó 82 partidos y participó en los Mundiales de 1982, 1990 y 1994. Integró el plantel campeón en España 1982, aunque no sumó minutos. En 1990 obtuvo el tercer puesto y en 1994 fue subcampeón tras perder la final ante Brasil por penales.

Baresi fue uno de los defensores más destacados de su época y formó una histórica línea defensiva junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta. En 1989 terminó segundo en la votación del Balón de Oro. Desde 2020 ocupa el cargo de vicepresidente honorario del AC Milan.

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