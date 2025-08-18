El guionista y presidente del Consejo de Televisión de Argentores tenía 73 años. Formó dupla con Sergio Vainman, con quien escribió grandes éxitos de la tele.

El guionista Jorge Maestro , creador de grandes éxitos de la televisión como Amigovios y Montaña Rusa, falleció este lunes a los 73 años.

“Con profundo pesar despedimos a Jorge Maestro, destacado guionista y Presidente del Consejo de Televisión de Argentores, quien ha fallecido hoy en la ciudad de Buenos Aires. Desde nuestra entidad enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento“, expresó a través de sus redes la institución que presidía.

Con profundo pesar, despedimos a Jorge Maestro, guionista y dramaturgo de enorme trayectoria en la televisión, el cine y el teatro de nuestro país. Su legado permanece vivo en la huella cultural de sus obras. Acompañamos en este dolor a sus familiares, amistades y colegas. pic.twitter.com/WdKNHcuKfp

Jorge Maestro nació el 13 de septiembre de 1951 , se graduó en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires , complementando su formación en dirección teatral y actuación con Augusto Fernández.

Gran parte de su obra como creativo fue en sociedad con Sergio Vainman , con quien escribió clásicos de la televisión argentina como Zona de riesgo , Montaña rusa , Clave de Sol , Amigovios , La banda del Golden Rocket , Como pan caliente , Hombre de mar , Gerente de familia y Los machos . También fue coautor de historias como Son amores , El sodero de mi vida y Por amor a vos .

En teatro, Maestro firmó obras como La casa del mago Shang-Li, El hombrecito que quería volar, Tiempo de bronca y barrilete, Juguetes en la vereda ySon amores, mientras que en cine escribió los guiones dePapá por un día (2009),Cuentos de la selva (2009), Verdades verdaderas, l a vida de Estela (2011), La pelea de mi vida (2012) y La panelista (2021).

Además desempeñó roles clave en la industria: fue director de contenidos de ficción en América TV, director del departamento de guionistas de Canal 13 de Chile, miembro de la junta directiva de Argentores y Director de Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes. También impulsó la carrera de Guionista de TV para el ISER y dictó numerosos talleres de guion.