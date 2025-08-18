El guionista Jorge Maestro, creador de grandes éxitos de la televisión como Amigovios y Montaña Rusa, falleció este lunes a los 73 años.
“Con profundo pesar despedimos a Jorge Maestro, destacado guionista y Presidente del Consejo de Televisión de Argentores, quien ha fallecido hoy en la ciudad de Buenos Aires. Desde nuestra entidad enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento“, expresó a través de sus redes la institución que presidía.
Jorge Maestro nació el 13 de septiembre de 1951, se graduó en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, complementando su formación en dirección teatral y actuación con Augusto Fernández.
Gran parte de su obra como creativo fue en sociedad con Sergio Vainman, con quien escribió clásicos de la televisión argentina como Zona de riesgo, Montaña rusa, Clave de Sol, Amigovios, La banda del Golden Rocket, Como pan caliente, Hombre de mar, Gerente de familia y Los machos. También fue coautor de historias como Son amores, El sodero de mi viday Por amor a vos.
En teatro, Maestro firmó obras como La casa del mago Shang-Li, El hombrecito que quería volar, Tiempo de bronca y barrilete, Juguetes en la vereda ySon amores, mientras que en cine escribió los guiones dePapá por un día (2009),Cuentos de la selva (2009), Verdades verdaderas, l a vida de Estela (2011), La pelea de mi vida (2012) y La panelista (2021).
Además desempeñó roles clave en la industria: fue director de contenidos de ficción en América TV, director del departamento de guionistas de Canal 13 de Chile, miembro de la junta directiva de Argentores y Director de Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes. También impulsó la carrera de Guionista de TV para el ISER y dictó numerosos talleres de guion.