Murió Ramón Maddoni, histórico formador y captador de talentos del fútbol argentino

Tenía 83 años y trabajó en club Parque hasta sus últimos días. Su ojo descubrió a futbolistas de la talla de Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Leandro Paredes, Esteban Cambiasso y muchos más.

Maddoni tenía 83 años.

El histórico formador y captador de talentos del fútbol argentino, Ramón Maddoni, murió a los 83 años en las primeras horas del viernes. Hasta sus últimos días decidió dedicarle su tiempo a lo que más amaba: el fútbol.

Si bien su trabajo se centró en Club Parque, también tuvo pasos por Argentinos Juniors y Boca. A lo largo de su carrera se destacó por ser quien descubrió a futbolistas de la talla de Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín, Ricky Álvarez, Mauro Boselli. Entre ellos, además, también están dos campeones del mundo como lo son Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

De esta forma, Maddoni fue un nombre clave para los clubes de Primera División y también de la Selección argentina, ya que muchos de estos futbolistas lograron ser estrellas no solo a nivel nacional sino también mega reconocidas en el mundo.

Club Parque se despidió de su formador a través de un sentido posteo en su cuenta de Instagram, donde escribió: "Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino". "Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y todos los que tuvimos el privilegio de conocerte", resaltaron.

El mensaje de Leandro Paredes por la muerte de Ramón Maddoni

El campeón del mundo y actual volante de Boca se despidió de su formador, a quien le expresó todo el cariño que le tenía.

