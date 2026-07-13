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De American Horror Story al cuarteto cordobés: la actriz de Hollywood que es fanática de la Mona Jiménez

El cuartetero conquistó el corazón de una famosa actriz que se declaró su fan y que además alienta a la Scaloneta en la Copa del Mundo 2026. “Soy fanática desde que asistí a su baile en el 93”, expresó.

De American Horror Story al cuarteto cordobés: la actriz de Hollywood que es fanática de la Mona Jiménez

La Mona Jiménez llegó a Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina e inundar de cuarteto al país del norte. Lo que no sabía el cuartetero es que ya contaba con fandom VIP en el país anfitrión de la Copa del Mundo 2026. Resulta que Naomi Grossman, actriz de American Horror Story, se confeso fanática número uno del cordobés. “Soy fan desde que asistí a su baile en el 93”, expresó.

La Mona Jiménez sorprendió con su presencia en la hinchada. 
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La increíble historia que une a La Mona, al cuarteto y a Hollywood comenzó en el año 1992 cuando Naomi vivió en la provincia de Córdoba como parte de un intercambio estudiantil. Esa experiencia le cambió la vida y la hizo hablar un español de primera, con tonada y modismos de tribuna, y le sembró una pasión por la cultura, la gastronomía y, sobre todo, por el fútbol argentino y el cuarteto.

Una pasión que vuelve a latir fuerte cada vez que arranca un Mundial, y es por eso que se la vio hinchando por Argentina en sus redes sociales. ¡Está bien! ¡Soy yo! He estado ayudando a Argentina a ganar usando mis chancletas de @lamonaoficial (que se consideran la cábala de La Scaloneta). Definitivamente creo en ello; soy fan desde que asistí a su baile de cuarteto allá por el 93, ¡y hasta subí al escenario para hablar con toda Córdoba por el micrófono junto a él", escribió en su cuenta de Instagram.

"Visité su @lamonamuseobar cuando estuve en Argentina el año pasado, donde conseguí estas sandalias de la suerte, y mi querida amiga me regaló esta increíble camiseta de #LaMonaJimenez", escribió y su posteo además se ganó los fueguitos de su ídolo: la mismísima Mona Jiménez le comentó la publicación.

La actriz estadounidense que se ganó el aplauso del público y la crítica internacional tras su papel como Pepper en American Horror Story eligió un rincón argento como búnker para alentar a la selección del capitán Lionel Messi.

La euforia, los cantitos y el folclore que se armaron fueron tan intensos que muchos pensaron que Grossman estaba en pleno Obelisco o incluso en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde la Selección debutó.

Con humor, Naomi despejó la duda: “Me encanta cómo mis amigos de Argentina vieron este video y pensaron que yo estaba en Kansas City… ¡ASÍ DE LOCO se pone el Mercado Buenos Aires!”, dijo sobre el mítico restaurante y almacén temático de Los Ángeles, donde la comunidad latina se juntó a sufrir y festejar los goles de Leo como si fuera una final.

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