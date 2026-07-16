Luto en la TV: murió una persona muy querida en el ambiente que tenía muchos años de trayectoria Gran conmoción en los medios tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido productor. Agregar C5N en









Un reconocido productor falleció a sus 80 años.

El ambiente artístico y de los medios de comunicación se visten de luto tras confirmarse el fallecimiento de Javier Labrada Borquez a los 80 años. La triste noticia se dio a conocer este martes 14 de julio a través de un comunicado oficial que su propia familia difundió con gran pesar en las redes sociales, despertando muestras de afecto y condolencias de colegas y seguidores.

Labrada fue un destacado productor y alto ejecutivo de la televisión que dejó una huella internacional gracias a su labor en Televisa, donde impulsó la creación de contenidos icónicos para la pantalla. Además de su éxito en la industria del entretenimiento, mantuvo una entrañable amistad con el célebre escritor argentino Manuel Puig, con quien colaboró activamente en la producción y adaptación de su obra cumbre, El beso de la mujer araña.

“Con mucha tristeza, pero también con un profundo agradecimiento por la vida que compartió con nosotros, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Javier Labrada Borquez”, expresa el emotivo inicio del mensaje compartido por sus seres queridos. En el texto, destacaron la calidez humana y el legado que deja tras su partida: “Hay personas que dejan una huella imposible de borrar, y él fue una de ellas. Quienes tuvimos la fortuna de compartir la vida con él nos quedamos con sus risas, sus anécdotas, sus viajes, las sobremesas y tantos momentos bonitos que seguiremos recordando”.

La última despedida al querido profesional se llevó a cabo este miércoles 15 de julio en una conocida sala velatoria de la Ciudad de México, donde familiares y allegados se reunieron para darle el último adiós de manera íntima. Su partida física deja un vacío enorme en una industria que hoy despide con profundo respeto a una figura entrañable y de una amplísima trayectoria.

Quién fue Javier Labrada Javier Labrada Borquez fue una figura sumamente influyente y respetada dentro de la estructura de Televisa, el gigante de los medios de comunicación en México. A lo largo de su extensa carrera, el profesional se destacó no solo por su sólida labor en la gestión administrativa y ejecutiva de la compañía, sino también por su rol fundamental detrás de las cámaras, donde se desempeñó como un talentoso productor de diversos proyectos de la pantalla chica.

Su huella más importante en la televisión latinoamericana quedó grabada gracias a su trabajo en exitosos programas, siendo el más emblemático el ciclo Netas Divinas. Labrada estuvo al frente de la producción de este icónico envío desde su lanzamiento original en el año 2006 y durante varias temporadas, consolidándolo como uno de los formatos de entretenimiento y conversación más estables y queridos por el público. Más allá de sus logros en el plano creativo, su visión estratégica fue clave para la expansión de la cadena. El ejecutivo asumió la enorme responsabilidad de coordinar la distribución de los contenidos audiovisuales del multimedio y lideró con éxito el área de programación a nivel nacional e internacional, sellando un legado imborrable como uno de los grandes pilares de la industria del entretenimiento regional.