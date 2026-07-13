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De qué murió el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park

A través de un comunicado, la familia confirmó su deceso a los 78 años. “Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, contaron en una carta publicada en redes sociales.

Familiares confirmaronque Sam Neill murió de manera “repentina e inesperada”

Familiares confirmaron que Sam Neill murió de manera “repentina e inesperada”

El mundo del cine internacional está de luto por la muerte del actor, protagonista de Jurassick Park, Sam Neill, quien falleció este lunes a los 78 años, según confirmó su propia familia a través de un comunicado. ¿Cuál fue la causa?

Matt Damon en La Odisea.
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“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, señalaron. En abril, el actor neozelandés había anunciado en abril que su cáncer estaba “en remisión”, por lo tanto, ahora aseguraron que el deceso del reconocido artista de Hollywood fue “repentina e inesperada” y detallaron que les consuela saber que "no padecía cáncer".

En 2023, en sus memorias, Neill reveló que recibió quimioterapia durante un año tras ser diagnosticado con etapa tres de linfoma T angioinmunoblástico el anterior. Para cuando el libro se publicó, su cáncer estaba en remisión, pero continuó con quimioterapia mensual el resto de su vida.

El actor también había revelado que firmó un acuerdo con una compañía farmacéutica para acceder al medicamento sin costo si lograba superar los primeros cuatro meses de tratamiento. Por su parte, durante una entrevista a The Guardian se sinceró al hablar de su enfermedad y el paso de tiempo: “No tengo miedo de morir, pero me molestaría”.

Murió Sam Niell, protagonista de Jurassic Park

Sam Neill nació el 14 de septiembre en 1947 en Irlanda del Norte, pero a los 7 años se mudó junto a su familia a Nueva Zelanda, país del que era originario su papá, y se establecieron en Dunedin, y fue enviado a un internado en Christchurch.

Después de la universidad, asumió el papel principal en Sleeping Dogs en 1977, el primer largometraje realizado en Nueva Zelanda en más de una década.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, el actor participó en más de 150 producciones del cine y televisivas. Entre ellas se destacan Dead Calm, The Jungle Book, In the Mouth of Madness, Event Horizon, Bicentennial Man, The Dish y Peter Rabbit.

Incluso estuvo cerca de convertirse en James Bond: en 1986 realizó una prueba para suceder a Roger Moore como el famoso agente secreto, aunque finalmente el papel quedó en manos de Timothy Dalton.

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