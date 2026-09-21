21 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei viaja a Nueva York para hablar en la ONU y reunirse con Marco Rubio y Benjamin Netanyahu

El Presidente disertará este miércoles en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Su itinerario incluye exposiciones académicas, encuentros con inversores y foros financieros durante cuatro días de actividad oficial en los Estados Unidos.

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Será la tercera vez que Javier Milei pronuncie un discurso en Naciones Unidas.

Será la tercera vez que Javier Milei pronuncie un discurso en Naciones Unidas.

El presidente Javier Milei partirá este lunes a las 23 hacia la ciudad de Nueva York para participar en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). En el marco de esta gira oficial por los Estados Unidos, el mandatario mantendrá además reuniones bilaterales con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

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El jefe de Estado arribará el martes a las 9.30 (hora de Argentina) al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy e iniciará sus compromisos formales por la tarde. A las 15 asistirá al evento "Escudo de las Américas" y a las 17 disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, espacio donde recibirá la distinción "Ohev Yisrael".

La agenda de la primera jornada continuará a las 19 con una reunión con el analista liberal Roberto Salinas, encuentro previo a la audiencia oficial con Marco Rubio fijada para las 19.55. A las 20.30, el mandatario cerrará el día con un diálogo junto al economista estadounidense Xavier Sala i Martin.

El punto central del itinerario tendrá lugar el miércoles a las 12 con la intervención de Milei en el plenario de la ONU. Posteriormente, a las 16, el Presidente expondrá en la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el respaldo del International Republican Institute (IRI).

Javier Milei completará su gira por Estados Unidos con reuniones empresariales y políticas de alto nivel

A las 18 del miércoles, el Presidente mantendrá un encuentro de trabajo con la titular de Americas Society/Consejo de las Américas, Susan Segal, junto a una comitiva de entre 12 y 15 empresarios internacionales para analizar oportunidades de inversión en la Argentina. La jornada concluirá a las 19.30 con una audiencia con el Rabino Simón Jacobson.

La actividad del jueves comenzará a las 13 en The Economic Club of New York, foro donde el Presidente ofrecerá una exposición de 30 minutos. Tras la alocución, el mandatario responderá las preguntas que formule el Editor Global de Bloomberg, John Micklethwait.

Por la tarde del jueves, Milei sostendrá la reunión privada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, programada para las 17. A las 17.30, ambos líderes participarán del Encuentro de Líderes de América Latina en la misma sede neoyorquina.

La partida del vuelo de regreso hacia la Argentina está prevista para las 21 del jueves en un trayecto de diez horas y media de duración. El Presidente arribará a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes a las 8.30 para dar por concluida su agenda internacional.

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