En la antesala de su viaje a París, Javier Milei afirmó que "Europa se está hundiendo" El presidente argentino brindó una entrevista a un canal francés en la previa de su participación en la Argentina Week. Allí, cuestionó con dureza el modelo de Estado de bienestar europeo y responsabilizó al socialismo, la socialdemocracia y el wokismo por el estancamiento del continente. Por Agregar C5N en









Javier Milei hablará este miércoles ante la ONU. News21

El presidente Javier Milei afirmó este lunes en una entrevista con la cadena francesa LCI que "Europa se está hundiendo", como antesala de su viaje a París para participar en el evento empresarial Argentina Week del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Durante el diálogo televisivo, el mandatario cuestionó con dureza el modelo de Estado de bienestar europeo y responsabilizó al socialismo, la socialdemocracia y el wokismo por el estancamiento del continente. "No se negocia con el mal. El socialismo es el mal absoluto", sentenció.

"Europa no solo tiene un problema económico, sino también un problema terrible con la inmigración. El problema migratorio es terrible. Hay ejemplos terribles. Recientemente, Escocia, Gales e Irlanda del Norte pidieron salir del Reino Unido", sostuvo Milei durante la entrevista.

️ "L’Europe est une zone qui a stagné, qui ne peut pas croître", lance le président de l’Argentine, Javier Milei, face à @DariusRochebin sur LCI pic.twitter.com/5vIy3PNO4H — LCI (@LCI) September 21, 2026 "El wokismo ha cometido un verdadero desastre en Europa. Y da la impresión de que si no se toma conciencia de esta situación, Europa va a dejar de ser lo que representó para Occidente. Hay dirigentes como Meloni o incluso Viktor Orbán, que lamentablemente perdió una elección. Ellos entienden perfectamente este estado de cosas, pero la posición progresista woke destruye a Europa, la cuna de la civilización occidental", agregó el Presidente.

Milai remarcó que Europa "es una zona que se ha estancado, que no puede crecer con un Estado de bienestar, que es verdaderamente perverso", y reiteró que los problemas que tiene son "por culpa de las políticas migratorias".