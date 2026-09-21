21 de septiembre de 2026 Inicio
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En medio de las tensiones con Patricia Bullrich, la mesa política vuelve a reunirse en Casa Rosada

Karina Milei canceló su viaje a Nueva York con el Presidente para asistir al cónclave semanal, que se dará en medio de una fuerte interna por los cambios aplicados al área de Discapacidad en el Presupuesto 2027.

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En medio de las tensiones con Patricia Bullrich, la mesa política vuelve a reunirse en Casa Rosada

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes en Casa Rosada con asistencia completa, incluida Karina Milei, que rompe su costumbre de acompañar a su hermano, el presidente Javier Milei, en los viajes al exterior. El encuentro será a las 13 y llega en medio de la fuerte interna que expuso la senadora Patricia Bullrich por los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

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Sin embargo, Bullrich lo desmintió rotundamente. "Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba", afirmó la senadora, quien sostuvo que el tema de Discapacidad nunca estuvo en la agenda del espacio y que solo se presentaron lineamientos generales del proyecto, sin entrar en los artículos que después generaron polémica.

Las modificaciones en discusión forman parte del capítulo VI del Presupuesto 2027 y afectan la ley de Emergencia en Discapacidad y la norma de prestaciones básicas vigente desde 1997. Entre los cambios figuran la eliminación del arancel único de referencia y nuevas restricciones a la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado.

Bullrich reclamó que el oficialismo debe ser sincero consigo mismo

La senadora aseguró además que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "tampoco conocía las modificaciones" y sostuvo que ambos se enteraron después, al leer el proyecto ya ingresado al Congreso.

"Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos", insistió Bullrich, aunque aclaró que no busca un enfrentamiento: "No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie".

Bullrich también se refirió al video que subió a redes con una canción de Lali Espósito y bromeó sobre las lecturas que generó: "He leído las interpretaciones más increíbles", dijo, y cerró: "Que cada uno lo interprete como quiera".

Quiénes participarán de la reunión de mesa política y qué otros temas se abordarán

Del encuentro de este martes participarán, además de Karina Milei, Santilli y Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Más allá del Presupuesto, el oficialismo deberá ordenar otros proyectos en danza, como la Ley de Soberanía Nacional recién enviada al Congreso, el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría. La reunión de Gabinete de los lunes, de la que Bullrich suele participar junto a Milei, quedó suspendida esta semana por la preparación del discurso presidencial ante la ONU.

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