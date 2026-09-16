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Censura en Popstars: Sofía Gonet denunció que borraron una parte del programa tras ser levantado

La Reini conduce la reacción en vivo del reality de música y dejó en evidencia a la producción por la determinante decisión de eliminar partes. ¿Escándalo en puerta?

La Reini contó que borraron una parte de Popstars.

La Reini contó que borraron una parte de Popstars.

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El reality show de música Popstars no tiene la recepción esperada por parte de la audiencia y por eso, Disney + decidió no emitir más el contenido. Luego de esa información, Sofía Gonet, quien conduce la reacción en vivo al programa desde el stream de Telefe, se quejó porque no emitieron al aire una parte clave de la grabación del programa.

Malas noticias para Telefe tras levantar Popstars.
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Sucede que desde la plataforma decidieron no seguir emitiendo contenido del programa ante la baja repercusión que tuvo y las redes sociales se hicieron eco de esto. Sin embargo, Telefe continuará con el ciclo de manera normal.

Pero en el último programa a La Reini le llamó la atención un cambio en la edición del programa y contó: “Estoy un poco desconcetada con este capítulo. No entiendo. Yo estoy grabando un programa que se llama Mucho más popstars, yo en las grabaciones estoy siempre”.

“Me acuerdo mucho de este capítulo porque me acuerdo de ver perfos que no vi. Las sisters cantaron Ojo de tigre y no la pasaron”, denunció.

Levantaron Popstars: revelaron la verdad detrás de la llamativa decisión

La pantalla chica nacional atraviesa un cimbronazo inesperado tras confirmarse una baja que sacude por completo a la televisión actual. El reality musical Popstars fue retirado de la grilla de programación de forma abrupta por una de las señales emisoras.

La drástica determinación generó un fuerte revuelo en el ámbito mediático debido a que se trataba de una de las grandes apuestas de entretenimientos del año. Los seguidores del formato expresaron su desconcierto ante la interrupción repentina de las emisiones oficiales dentro del cable.

Sin embargo, la medida adoptada por la cadena internacional no afectará de ninguna manera la continuidad del ciclo en la televisión abierta nacional. Según reveló el periodista especializado Nacho Rodríguez, el reality show continuará saliendo al aire con total normalidad a través de la pantalla de Telefe.

El canal de las tres pelotas mantiene firme su compromiso con el proyecto y seguirá emitiendo cada una de las galas para todo el público argentino. De este modo, los fanáticos podrán seguir disfrutando de las exigentes etapas del concurso sin alteraciones en su emisión principal.

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