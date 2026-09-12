Conmoción en la música: murió un cantante tras descompensarse en pleno concierto El artista sufrió un afección médica cuando estaba arriba del escenario frente a su público. Fue atendido a los pocos minutos por sus compañeros y el servicio de emergencia, quienes no lograron reanimarlo. Agregar C5N en









Murió un reconocido cantante en pleno concierto.

El mundo de la música se encuentra conmocionado por la muerte del cantante mexicano Joaquín Ledesma Marquina, quien falleció cuando brindaba un concierto en el Centro de Artes de Querétaro.

A los pocos minutos de iniciar el show, el artista sufrió un afección la médica y se desmayó frente a su público. De manera inmediata fue atendido por sus compañeros y el servicio de emergencia, quienes no lograron reanimarlo.

Familiares del tenor revelaron a medios locales que Joaquín contaba con antecedentes de cardiopatía y había sufrido cuatro infartos. En tanto, su muerte fue confirmado por la Secretaría de Cultura del estado de Querétaro.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del Mtro. Joaquín Ledesma Marquina. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos. Descanse en paz", publicaron en sus redes oficiales.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del Mtro. Joaquín Ledesma Marquina.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/sQnsm61FWv — Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro (@SECULTQro) September 6, 2026 Quién era Joaquín Ledesma Marquina Nacido en Querétaro, el tenor supo ser uno de los grandes impulsores de la ópera en México. A lo largo de su carrera, supo promover montajes escénicos y la formación de nuevas generaciones de cantantes.

En los años 2006 y 2007, realizó shows en Europa al sumarse a las presentaciones de la Staatsoper Stuttgart en Alemania. Su voz interpretó obras del repertorio sacro y sinfónico como el Magnificat de Johann Sebastian Bach, el Stabat Mater de Gioachino Rossini y la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, entre otros.