Es una de las famosas del momento y confesó que está en tratamiento de sus celos extremos y toxicidad

"Tragedias pasadas y oscuros impulsos sentimentales" motivan a una conocida creadora de contenido a romper el silencio frente a la pantalla y someterse a ayuda profesional.

La protagonista se remontó al pasado y volvió a hablar de su último noviazgo.

La influencer Sofi Gonet sorprendió al público tras romper el silencio sobre sus dinámicas de pareja durante una sincera charla en el programa Juego Chino conducido por Guillermo "Pelado" López. Fiel a su estilo directo y reflexivo, la creadora de contenido abordó sus inseguridades afectivas y reveló el tratamiento profesional que inició para sanar.

"Yo declaré que soy tóxica. Estoy en tratamiento para ser menos tóxica. Muy celosa y muy posesiva en la pareja, en el resto de las cosas no" , confesó abiertamente La Reini. Asimismo, admitió que le resulta asombroso notar esa distorsión únicamente en el ámbito sentimental, dado que en sus demás vínculos interpersonales suele comportarse con estabilidad.

Al profundizar en las conductas que la llevaron a pedir ayuda profesional, la influencer reconoció haber caído en patrones dañinos de control mediante redes sociales. "Revisé 'me gustas' en redes y cuando encontraba cosas era muy hiriente, me lastimaba mucho ver eso. Cuando estoy enamorada no tengo ojos para otra persona" , sostuvo en sus declaraciones.

La empresaria digital también expuso el detonante cotidiano que altera su serenidad y desencadena sus peores reacciones impulsivas dentro de un noviazgo. "Yo me saco mal, sobre todo cuando no me contestan por muchas horas" , afirmó con contundencia, remarcando que aprender a gestionar la ansiedad representa actualmente su mayor desafío.

Tras su mediática separación de Homero Pettinato , la popular generadora de contenidos no volvió a oficializar una nueva pareja y centra su energía en sanar. La joven dio vuelta la página y reafirmó su compromiso por transformar la manera en que se vincula para construir relaciones mucho más saludables a futuro.

Sofía Gonet no deja atrás los lujos

A la par de sus revelaciones personales, la it girl deslumbró este lunes 14 de septiembre al compartir un carrusel de moda con las marcas más exclusivas del mercado internacional. Entre sus combinaciones se destacan una mini bag Miu Miu en tono crudo y elegantes stilettos Gucci marrones decorados con el clásico monograma.

Instagram @sofigonet

La referente fashionista sumó prendas refinadas a su vestidor de alta gama al elegir accesorios firmados por Dolce & Gabbana para elevar sus estilismos. En particular, acaparó todas las miradas con unos stilettos con logo en el empeine y el icónico bolso de la colección Devotion con su cierre de corazón sagrado.

Para una propuesta de impronta urbana y glamorosa, la creadora apostó por llevar el icónico bolso Neverfull de la firma Louis Vuitton con estampado Monogram. Esta versátil pieza de marroquinería complementó un conjunto diario de chaqueta de piel sintética marrón, jeans con incrustaciones de plumas y un matcha latte en mano.

Fiel a su espíritu innovador, Gonet causó furor en las redes al incorporar propuestas arriesgadas como una chaqueta bomber translúcida de látex rígido de Maison Tenso. La audaz prenda oversize de estética vanguardista incluyó hebillas metálicas frontales y fue coordinada con leggings negros opacos y calzado de taco alto.

Instagram @sofigonet

El recorrido de tendencias finalizó con una blusa ajustada al cuerpo combinada con pantalones bootcut celestes con franjas verticales a contratono. Con esta cuidada selección de atuendos que fusionan sofisticación, experimentación y accesorios de diseñador, La Reini confirmó su vigencia como un indiscutido icono de estilo de la escena nacional.