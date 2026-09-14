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Los extrañaban todos: vuelve una exitosa dupla de conductores argentinos a la pantalla chica

Los presentadores fueron tentados para volver a compartir un ciclo de tarde en la televisión y todo parece indicar que aceptarán. ¿De qué se trata?

Vuelve una exitosa dupla de conductores.

Vuelve una exitosa dupla de conductores.

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La programación de América TV puede cambiar en los próximos meses y esto se debe a que Rodrigo Lussich podría abandonar el canal, según confirmó Yanina Latorre, y Adrián Pallares encararía otro proyecto. Por ese motivo, comenzaron a buscar nuevos reemplazantes para Intrusos y podría ser una histórica dupla.

Alivio por la recuperacion de la conductora. 
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La conductora de SQP contó: “No están peleados. Se empezó a hablar, a barajar…son mejores amigos, se llevan bárbaro, no hay tensión y no pasa nada. Ninguno de los dos quiere hablar. Intenté con los dos, no te hablan del tema, dicen que es muy pronto”.

El panel de Intrusos en América tendrá cambios igual que en la conducción.

El panel de Intrusos en América tendrá cambios igual que en la conducción.

“Si está definido que Lussich no va a seguir con Pallares. Lussich tiene otras intenciones. No descarta irse del canal, aunque quiere ver si el canal le ofrece otra cosa. Rodrigo es un tipo muy inquieto, se cansó. Es un tipo que cuando siente que ya está, lo deja”, agregó.

Ante esto, se instaló la información de que buscan una dupla para este programa y los candidatos serían Denise Dumas y José María Listorti, quienes ya condujeron juntos Este es el show por muchos años en El Trece.

Qué dijeron Denise Dumas y José María Listorti sobre su posible llegada a Intrusos

Los conductores hablaron sobre el tema y el primero en contar los detalles fue el productor de Bondi Live: “Vengo de ver a José María y cuando le pregunté si iba a ser el conductor de Intrusos me contestó que nadie lo llamó todavía, pero no lo noté con un no rotundo”.

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