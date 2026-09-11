Consternación: murió una influencer de 27 años mientras se hacía una liposucción El trágico desenlace registrado en un centro estético privado desencadenó una profunda investigación policial para determinar responsabilidades médicas. Agregar C5N en









La influencer falleció a sus 27 años.

El fallecimiento de la creadora de contenido finlandesa Olivia Oras, de 27 años, desencadenó una profunda conmoción e inició una investigación formal por parte de la Policía de Helsinki. La joven se descompensó y perdió el conocimiento momentos después de que le administraran la anestesia previa a una intervención estética en una clínica privada. Pese a ser derivada de urgencia al Hospital Universitario de Helsinki, se confirmó su deceso el pasado 3 de septiembre.

Ante el trágico desenlace, la familia de la joven presentó una denuncia ante las autoridades para determinar si existió mala praxis durante el procedimiento médico. Las fuerzas de seguridad abordaron las primeras diligencias bajo la carátula de presunto homicidio agravado, lo que derivó en un allanamiento a las instalaciones del Plastic Surgery Center, establecimiento donde se inició la práctica quirúrgica antes de la emergencia.

Como medida preventiva, la Autoridad de Supervisión de la Salud y el Bienestar de Finlandia (Valvira) dispuso la suspensión temporal de todas las intervenciones en el centro médico involucrado. No obstante, los investigadores aclararon que hasta el momento no se registraron detenciones ni se atribuyeron responsabilidades individuales a ningún profesional de la salud en esta etapa inicial del expediente.

Aunque los peritos oficiales no difundieron detalles técnicos sobre la sedación, los padres de la joven, Reijo Oras y la artista Johanna Oras, confirmaron públicamente que la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio tras la aplicación del anestésico. Las actuaciones judiciales continúan orientadas a esclarecer la cadena de acontecimientos y determinar si hubo fallas en el protocolo de la clínica.

Quién era Olivia Oras La joven creadora de contenido inició su trayectoria en el universo digital a una edad muy temprana, ganando notoriedad en plataformas web cuando tenía apenas 14 años. La repentina exposición mediática durante su adolescencia la llevó a protagonizar a los 17 años el documental titulado The Perfect Selfie, producción donde abordó de manera abierta las presiones de la fama en las plataformas y el impacto que esta generó en su vida cotidiana.

Con el objetivo de alejarse de los focos digitales y preservar su bienestar emocional tras sufrir cuadros de ansiedad por la repercusión pública, decidió mudarse a Ámsterdam en el año 2017. Durante esa etapa en territorio holandés, la joven eligió mantener un perfil bajo y trabajar como moza, buscando construir una rutina alejada del escrutinio de las redes sociales. Su permanencia en el exterior concluyó de manera abrupta luego de atravesar un trágico episodio personal en el que un amigo se quitó la vida en su presencia. Ese hecho traumático la impulsó a regresar a Helsinki, su ciudad natal, donde continuó su camino con una presencia pública marcada por los vaivenes de una vida expuesta desde su juventud.