Muerte y misterio en un hotel en Haedo: hallaron un cadáver ensangrentado junto a una amoladora Los vecinos se quejaban por el molesto sonido de la herramienta y, cuando uno de los empleados fue a ver qué ocurría, se encontró con la estremecedora escena. Por Agregar C5N en









Un hotel familiar de Haedo se convirtió en inesperada escena de un macabro hallazgo. Google Maps

Un hotel familiar de la localidad bonaerense de Haedo se convirtió en inesperado escenario de un macabro hallazgo durante el fin de semana: un empleado encontró a uno de los huéspedes muerto dentro de una habitación del segundo piso. El cuerpo estaba tendido sobre la cama, rodeado de sangre y con una amoladora a su lado.

El fallecido fue identificado como Octavio Augusto Gruszecki, de 45 años, un vecino que vivía a pocas cuadras del hotel, ubicado sobre Juan B. Justo al 100. El hombre había llegado al hotel durante el mediodía del sábado y se había registrado sin una reserva previa. Varias horas después, el recepcionista comenzó a intentar comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta.

El motivo de la necesidad de establecer un diálogo surgió debido a las denuncias de otros huéspedes sobre el molesto ruido de una máquina encendida en la habitación 19, ocupada por Gruszecki.

Cuando el empleado ingresó, se encontró con el cuerpo del hombre sobre la cama, en un charco de sangre. La escena se completaba con una huella de de sangre de varios metros que comenzaba en el baño y llegaba hasta donde se encontraba el cadáver y, junto a él, una amoladora. Tras el hallazgo, llamó rápidamente a la Policía.

Las hipótesis del caso del cadáver hallado junto a una amoladora en un hotel de Haedo Una médica de una ambulancia del SAME Morón constató la muerte y luego los investigadores determinaron que Gruszecki tenía una herida profunda en el cuello provocada por la amoladora. Según consignó Primer Plano Online, la lesión había afectado la zona de la carótida y, de acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hombre habría perdido una gran cantidad de sangre en pocos minutos.

La hipótesis apunta a que, después de sufrir la herida, Gruszecki habría logrado desplazarse desde el baño hasta la cama. Ese recorrido explicaría la huella de sangre encontrada en la habitación. La amoladora, además, había sido comprada durante la mañana del mismo sábado. El hombre la había llevado hasta el hotel dentro de una mochila y conservaba la caja original. En cuanto a los motivos detrás de lo ocurrido, mientras avanza el trabajo de autopsia, se barajan dos opciones: que el hombre haya utilizado la herramienta para quitarse la vida o que la lesión se haya producido accidentalmente cuando encendió la amoladora. La intervención de una tercera persona se encuentra descartada.