Profundo dolor: murió un actor que hizo reír a todos con sus series cómicas El referente del humor falleció a los 82 años en una residencia para artistas tras una trayectoria que marcó a varias generaciones. Agregar C5N en









El reconocido actor falleció este viernes a sus 82 años. Redes sociales

El mundo del espectáculo internacional despidió con tristeza al artista británico Richard O'Sullivan, quien falleció este viernes a los 82 años. El intérprete alcanzó una enorme popularidad entre el público durante las décadas de 1970 y 1980 gracias a su participación estelar en exitosas comedias televisivas como Un hombre en casa y El nido de Robin, ciclos que marcaron una época dorada y conquistaron a audiencias de diversos países.

El deceso de la figura del entretenimiento se produjo en las instalaciones del geriátrico Brinsworth House, una reconocida residencia de descanso destinada a profesionales de la actuación y el arte ubicada en el distrito londinense de Richmond upon Thames. En ese establecimiento especializado, situado en la zona de Staines Road, la estrella de la televisión británica había establecido su hogar permanente durante los últimos 23 años de su vida personal.

A través de un comunicado difundido por la institución, su hijo James O'Sullivan despidió con emotivas palabras el recuerdo de su progenitor. "Tan divertido y encantador en la vida real como el que apareció en las pantallas de nuestras televisiones durante años. Siempre de buen humor, un padre fantástico y un abuelo cariñoso", expresó el heredero del artista, destacando el espíritu alegre que definió al comediante tanto en el plano privado como arriba de los escenarios.

Quién era Richard O'Sullivan La trayectoria artística del comediante inglés Richard O'Sullivan quedó marcada a fuego por su interpretación del personaje de Robin Tripp. Con una carrera en el ámbito de la actuación, la estrella británica logró trascender fronteras gracias a su carisma y a una notable versatilidad para la comedia física, convirtiéndose en una figura entrañable de la televisión global durante la segunda mitad del siglo XX.

El pico máximo de su popularidad se produjo a través de la exitosa sitcom Un hombre en casa, emitida originalmente entre 1973 y 1976, donde compuso a un inolvidable estudiante de cocina que convivía con dos mujeres. Tras el impacto cultural de esa producción, el actor encabezó el spin-off El nido de Robin entre 1977 y 1981, ciclo que continuó la historia de su emblemático personaje y que fue retransmitido con gran aceptación por canales de diversos países, incluyendo la televisión argentina.

Luego de encadenar semejantes hits en la programación de aquellos años, el ritmo de su carrera artística comenzó a disminuir progresivamente con el paso del tiempo. Pese a que no volvió a alcanzar el mismo nivel de repercusión masiva en producciones posteriores, el recuerdo de sus actuaciones en aquellas famosas comedias inglesas permaneció inalterable en la memoria afectiva de varias generaciones de espectadores que disfrutaron de sus personajes.