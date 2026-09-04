Luto en Los Simpson: la muerte que conmociona a los fanáticos

Dejó una marca que durará por siempre en el doblaje latinoamericano gracias a sus más de seis décadas de carrera.

Se confirmó la muerte de Francisco Reséndez a los 85 años , recordado por darle su voz al icónico personaje de Scooby-Doo y por dirigir una etapa fundamental de Los Simpson en español latino . La noticia se dio a conocer el jueves, aunque reportes de grupos de doblaje ubican el deceso el miércoles 2 de septiembre de 2026.

El fallecimiento del reconocido director mexicano se produjo en la capital de México, aunque hasta el momento sus familiares no informaron públicamente la causa de su muerte. Algunas publicaciones y comentarios de personas vinculadas al medio del doblaje plantearon la posibilidad de que se tratara de causas naturales debido a su edad, aunque no existe confirmación oficial.

Conocido por colegas y seguidores como "Don Paco", Francisco Reséndez construyó una carrera de más de seis décadas que abarcó actuación de voz, dirección, traducción y adaptación de doblaje para televisión, cine y animación. Su trabajo dejó una marca importante en la industria del doblaje mexicano, formando parte de series que acompañaron a varias generaciones de espectadores en México y Latinoamérica.

Al conocerse la noticia, cuentas especializadas y seguidores del doblaje expresaron sus condolencias en redes sociales. World Dubbing News lamentó el fallecimiento y recordó su trayectoria , mientras que otros mensajes destacaron especialmente sus interpretaciones de Scooby-Doo y del comandante Pixis, dos de los personajes más recordados de su extensa carrera.

Francisco Reséndez nació el 10 de julio de 1941 y comenzó su carrera en el doblaje durante la década de 1950. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los intérpretes y directores más vinculados con producciones animadas reconocidas en México y Latinoamérica, consolidando un recorrido que se extendió por más de sesenta años en la industria.

Uno de sus trabajos más recordados fue el de Scooby-Doo, dandole su voz al famoso perro detective en episodios de "El show de Scooby-Doo" y "El show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo", además de otras producciones relacionadas con la franquicia. Pero su legado también trascendió el micrófono, ya que su nombre aparece vinculado a la dirección de las primeras temporadas de Los Simpson en español latino, una etapa fundamental para la adaptación de la serie al público de la región, durante la cual también prestó su voz a distintos personajes secundarios.

Su carrera incluyó además otros títulos de animación como Los Halcones Galácticos y Donkey Kong. En años más recientes, nuevas generaciones de espectadores reconocieron su voz gracias a personajes como Dot Pixis, comandante del Cuerpo de Guarnición en Attack on Titan, y Pops, en la serie Desencanto, además de participar en numerosos proyectos de animación, televisión, cine y anime.

Más allá de sus interpretaciones como actor de voz, Reséndez se destacó por su participación en distintas etapas del proceso de doblaje. Como actor, director, traductor y adaptador, aportó a construir las versiones en español latino de producciones extranjeras que se incorporaron al consumo televisivo de varias generaciones.