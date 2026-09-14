14 de septiembre de 2026 Inicio
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Mar del Plata: una menor de 14 años está en grave estado tras ser baleada por su novio

Se trata de una adolescente que recibió un disparo en la cabeza de su pareja, quien fue detenida. Permanece internada en terapia intensiva y ya sufrió seis paros cardíacos desde que ingresó al hospital.

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El hecho ocurrió en Mar del Plata.

El hecho ocurrió en Mar del Plata.

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Una menor de 14 años fue baleada en la cabeza por su novio de 16 en la ciudad bonaerense de Mar del Plata y permanece internada en grave estado por la herida que sufrió, mientras que su pareja permanece detenida. La víctima sufrió seis paros cardíacos desde que ingresó al hospital en el sector de terapia intensiva.

El conductor de la camioneta embistió a la ciclista y se dio a la fuga.
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El hecho se produjo en una casa de Camusso al 1700, del barrio Fortunato de la Plaza, donde el menor disparó un arma hacia la cabeza de su novia. "Rápidamente se pidió ayuda, fue trasladada en primer momento al hospital regional y cuando la estabilizaron la llevaron hacia el hospital materno infantil, donde quedó internada", expresó la periodista Jimena Paternoster en el móvil de De Una, por C5N.

En tal sentido, se refirió a la declaración del novio de la víctima, quien permanece arrestado. "Declaró e intentó explicarle a la fiscal qué sucedió cuando la bala de impactó de lleno en la cabeza a la nena. Está detenido en un centro de menores. Intentó explicar cómo fue lo que sucedió y dijo que aparentemente se le escapó un tiro de forma accidental en la cabeza de la novia", señaló.

Por su parte, el primo de la menor expuso la incertidumbre de la familia: "Queremos que se esclarezca esto. No sabemos lo que pasó. Lo único que sabemos es que disparó su novio. Hay muchas versiones pero no sabemos la verdad. El arma lo encontró un vecino y la entregó a la Policía".

Por lo pronto, las autoridades caratularon el caso como tentativa de homicidio después de la intervención de la Comisaría 16° y la investigación es encabezada por la fiscal Mariana Baqueiro.

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El hecho tuvo lugar en el Colegio Alfred Nobel, ubicado en la avenida Libertad al 6000, dentro del barrio Villa Primera. El robo fue alertado por el sistema de alarma de la institución, lo que motivó el inmediato despliegue del Comando de Patrullas Norte en la zona.

En un primer momento, los agentes de la Comisaría 4ª realizaron una inspección perimetral externa sin observar movimientos sospechosos. Sin embargo, minutos más tarde lograron acceder al interior del edificio junto a un empleado de mantenimiento que contaba con las llaves del colegio.

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