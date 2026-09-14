Mar del Plata: una menor de 14 años está en grave estado tras ser baleada por su novio Se trata de una adolescente que recibió un disparo en la cabeza de su pareja, quien fue detenida. Permanece internada en terapia intensiva y ya sufrió seis paros cardíacos desde que ingresó al hospital. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Mar del Plata. Redes Sociales

Una menor de 14 años fue baleada en la cabeza por su novio de 16 en la ciudad bonaerense de Mar del Plata y permanece internada en grave estado por la herida que sufrió, mientras que su pareja permanece detenida. La víctima sufrió seis paros cardíacos desde que ingresó al hospital en el sector de terapia intensiva.

El hecho se produjo en una casa de Camusso al 1700, del barrio Fortunato de la Plaza, donde el menor disparó un arma hacia la cabeza de su novia. "Rápidamente se pidió ayuda, fue trasladada en primer momento al hospital regional y cuando la estabilizaron la llevaron hacia el hospital materno infantil, donde quedó internada", expresó la periodista Jimena Paternoster en el móvil de De Una, por C5N.

En tal sentido, se refirió a la declaración del novio de la víctima, quien permanece arrestado. "Declaró e intentó explicarle a la fiscal qué sucedió cuando la bala de impactó de lleno en la cabeza a la nena. Está detenido en un centro de menores. Intentó explicar cómo fue lo que sucedió y dijo que aparentemente se le escapó un tiro de forma accidental en la cabeza de la novia", señaló.

Una niña de 14 años está internada en terapia intensiva tras recibir un disparo de su novio



️ El testimonio de Matías, primo de la víctima, desde la puerta del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil.



@JimePaternoster



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/uXsFuHLyxk — C5N (@C5N) September 14, 2026 Por su parte, el primo de la menor expuso la incertidumbre de la familia: "Queremos que se esclarezca esto. No sabemos lo que pasó. Lo único que sabemos es que disparó su novio. Hay muchas versiones pero no sabemos la verdad. El arma lo encontró un vecino y la entregó a la Policía".

Por lo pronto, las autoridades caratularon el caso como tentativa de homicidio después de la intervención de la Comisaría 16° y la investigación es encabezada por la fiscal Mariana Baqueiro.