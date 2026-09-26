La polémica frase de Javier Milei en New York: contó los despidos del sector público como nuevos puestos laborales El Presidente fue consultado por el aumento en la tasa del desempleo y la política que debería impulsar para reducirla, sin que esto afecte la inflación. “No es cierto. La economía argentina ha generado 520.000 puestos de trabajo y si uno suma que además echó a 80 mil del sector público, la expansión es de 600 mil", respondió. Por Agregar C5N en









Según Milei, "hay contracción de emploe en el sector formal y hay expansión en el sector informal".

El presidente Javier Milei protagonizó una polémica durante su viaje a los Estados Unidos al incluir a los despidos del sector público como nuevos puestos laborales. Así lo expresó durante una entrevista con la agencia Bloomberg, donde se lo notó visiblemente incómodo ante una consulta sobre el aumento en la tasa del desempleo y la política que debería impulsar para reducirla, sin que esto afecte la inflación.

“No es cierto. La economía argentina ha generado 520.000 puestos de trabajo y si uno suma que además echó a 80 mil del sector público, la expansión es de 600 mil", respondió.

Previo a ello, el jefe de Estado negó que el desempleo haya aumentado “sustancialmente”. El dato que desprende del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) marca que la desocupación en Argentina es del 7,9%, mientras en diciembre de 2023 registraba un 5,7%. Ante esto, Milei respondió que “la tasa de desempleo promedio de la historia argentina es de 9,8%“.

El Presidente Javier Milei participó de un conversatorio donde respondió preguntas del Editor Global de Bloomberg, John Micklethwait, en The Economic Club de Nueva York. pic.twitter.com/78dvzlToy6 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 24, 2026 Entre otro de los fundamentos en su respuesta, el Presidente apuntó contra la oposición, a quienes lo responsabilizó por la situación del empleo informal: “El sector ese se expande mucho porque la economía argentina está teniendo muchos cambios estructurales y no podemos negar la posibilidad de que vuelvan los cavernícolas”.

La otra pregunta sobre economía que incomodó a Javier Milei en Estados Unidos El editor global de Bloomberg, John Micklethwait, le consultó durante el conversatorio realizado en The Economic Club de Nueva York, sobre si le preocupa que el país ingrese en un periodo de recesión, tal como anticipan algunos economistas locales en Argentina, debido a que va camino a una contracción semestral.

“No”, fue la escueta respuesta Milei, previo a afirmar que la Argentina “está creciendo” desde inicios de 2024 “de manera ininterrumpida”. Para intentar defender su modelo economico, el Presidente aclaró que los números negativos que se informan responde a los indicadores desestacionalizados “que muestran mucha volatilidad” y, puntualizó, que son elaborados sobre ponderadores “del pasado”. “El tendencia ciclo sigue creciendo sin ningún tipo de problemas”, agregó. Pese a las palabras del jefe de Estado, los datos del INDEC son claro sobre este tema: la economía argentina cayó 0,6% en el segundo trimestre del año y prevé más caídas para lo que resta del 2026.