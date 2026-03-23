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Después del beso en la fiesta de Gran Hermano, Zunino fue tajante con Luana y ella estalló de celos

Los participantes ya no se esconden delante las cámaras, pero el joven habló con uno de sus compañeros y marcó una gran distancia con la jugadora que terminó con su novio vía stream.

Zunino tiene novia y le confesó a Martin que quiere seguir con ella y no con Luana

Zunino tiene novia y le confesó a Martin que quiere seguir con ella y no con Luana

Las fiestas de Gran Hermano siempre dejan momentos de mucho acercamiento entre los participantes y Luana Fernández y Franco Zunino no fueron la excepción a la noche. Hubo baile hot y beso, pero el joven fue tajante sobre su relación con ella y la participante estalló de celos.

Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 
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Todo comenzó cuando la participante sorprendió al joven con un baile erótico que terminó en un beso, generando revuelo entre sus compañeros.

Pero la frase más contundente llegó cuando Zunino habló en privado con Martín sobre el acercamiento con Luana y fue tajante: “La verdad, no sentí nada con el beso”. Su compañero le recomendó pensar en frío qué piensa hacer, que sea firme con su decisión y “tener responsabilidad afectiva”.

Sin dudarlo, Franco fue no dejó sentimientos a la lazar para con la hermanita y señaló: “Con lo que pasó hoy me di cuenta que no me interesa otra mujer que no sea Micaela. Te lo firmo acá”.

Por su parte, Luana se muestra cada vez más enganchada con su compañero y más allá que no escuchó este último comentario, vivió una situación en la habitación que le dispararon los celos. En la cama de Zunino estaba la foto de él con su novia y la jugadora no puedo evitar quejarse: “Me molesta ver la foto ahí, te juro”.

En esa línea, Fernández analizó que si Franco ama a su pareja no la hubiera besado a ella y además indicó: “Yo tenía culpa e hice lo que hice para poder ser libre y poder hacer lo que quiera acá y él está ahí como si la piba va a esperarlo”.

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El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, habló sobre el futuro de Andrea del Boca en el reality y reveló cuándo regresará a la casa finalmente. El conductor utilizó sus redes sociales para responder las consultas de los seguidores tras la salida de la actriz por un cuadro de presión alta y, según remarcó, la decisión depende de los médicos.

"Amigos, a los que preguntan por Andrea les cuento que su vuelta a la casa depende del alta médica; en caso contrario, en su lugar ingresará un reemplazo", informó el líder del ciclo. Estas palabras aclararon el panorama de incertidumbre que rodea a la edición Generación Dorada del programa de Telefe.

La protagonista de exitosas telenovelas debió abandonar el juego el pasado miércoles para realizarse diversos estudios clínicos de control obligatorio. Desde el inicio de la competencia, la artista manifestó distintos malestares físicos que encendieron las alarmas de sus compañeros y la producción. Ahora, los profesionales de la salud definirán si es factible su retorno.

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