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"Son un escándalo": la química entre Danelik y Brian Sarmiento incendió la pantalla de Gran Hermano

La atracción entre los participantes de la Generación Dorada sube la temperatura dentro de la casa de Gran Hermano 2026. Las miradas y gestos ya generan comentarios entre sus compañeros y hablan de escándalo afuera de la casa.

La química entre los participantes ya no pasa indadvertida para sus compañeros de la casa.

La química entre los participantes ya no pasa indadvertida para sus compañeros de la casa.

La atracción entre Brian Sarmiento y Danelik dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada se vuelve cada vez más evidente y ya genera comentarios entre sus compañeros. En las últimas horas, Yanina Zilli presenció un intercambio cargado de insinuaciones y reaccionó sin filtro: “Son un escándalo".

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La química entre los participantes crece cada día. Ya no queda entre ellos sino que traspasa la pantalla y la convivencia con sus compañeros dentro de la casa. "¿Esto en qué va a terminar? Esto termina con el dedo para arribaHacen un desastre afuera”, les lanzó la exvedette, sorprendida por la cercanía entre ambos.

Lejos de esquivar el tema, Danelik redobló la apuesta y dejó clara su postura con una frase que encendió aún más la polémica: “Yo sin taparme”. La tensión entre ambos se consolida como uno de los focos más comentados dentro de la casa.

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Por su parte, Brian Sarmiento intentó bajar la intensidad del momento, aunque sin ocultar cómo se siente: “Un escándalo, pero para bien”, aseguró, y agregó: “Uno se tiene que enamorar de la persona”. En ese clima de confesiones, Danelik fue directa y quiso saber qué le pasaba con ella. El exfutbolista no dudó en responder: “Desde un principio sentí como esa atracción que uno no la sabe expresar”.

La charla avanzó entre bromas, reproches y recuerdos compartidos, hasta que el ex jugador de fútbl decidió retirarse, dejando a las dos mujeres solas. Antes de cerrar, Zilli aportó su mirada y les dejó un consejo cargado de sensatez: “Tengan paciencia” y “tómense las cosas con calma”. La escena dejó en claro que la tensión entre Brian y Danelik sigue creciendo y ya es uno de los temas más comentados dentro de la casa.

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