Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos era la única película de Marvel Studios en estar en el top 10 de filmes más exitosos en el ámbito comercial.

La película sobre la primera familia de Marvel se encontraba en el décimo puesto. Ahora, esa posición la tiene Zootrópolis 2.

Zootrópolis 2 promete alcanzar los 1.000 millones de dólares. Ya ha recaudado, en solo su primer fin de semana, 556.4 millones de dólares en todo el mundo.

El país en el que esta producción ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares. Hay que esperar a las cifras oficiales, pero todo apunta a que terminará el fin de semana en el país con 272 millones de dólares. Hasta este pasado fin de semana, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos era la única película de Marvel Studios en estar en el top 10 de filmes más exitosos en el ámbito comercial. La película sobre la primera familia de Marvel se encontraba en el décimo puesto. Ahora, esa posición la tiene Zootrópolis 2.

Con esto, solo un filme de superhéroes sigue en los primeros puestos: Superman. El debut de David Corenswet como Clark Kent dirigido por James Gunn sumó 616.6 millones de dólares. Los 4 Fantásticos: Primeros pasos recaudó 521.8 millones de dólares, Thunderbolts* sumó 382.4 millones de dólares y Capitán América: Brave New World consiguió 415.1 millones de dólares.

Qué impacto tuvo Zootopia 2 en el ranking de películas más taquilleras y como quedó Marvel La secuela de animación protagonizada por el zorro Nick y la coneja Judy no es que haya superado las expectativas y previsiones, es que las ha destruido por completo. Zootrópolis 2 promete alcanzar los 1.000 millones de dólares. Ya ha recaudado, en solo su primer fin de semana, 556.4 millones de dólares en todo el mundo. Se ha convertido en el cuarto mejor estreno de la historia del cine por detrás de Vengadores: Endgame (2019) con 1.223 millones de dólares, Vengadores: Infinity War (2018) con 640.5 millones de dólares y Spider-Man: No Way Home (2021) con 600.5 millones de dólares.

En España, Zootrópolis 2 ha sido número uno de taquilla, quitándole el puesto a Wicked: Parte 2, que ya acumula 393.2 millones de dólares a nivel mundial. Núremberg se ha quedado con la tercera y Ahora me ves 3 con la cuarta. En Estados Unidos, la secuela de Disney también ha coronado la taquilla. Allí se estrenó el pasado 26 de noviembre, aprovechando que se celebraba Acción de Gracias, por lo que ha tenido más recorrido en carteleras.

Esto ¡convierte a Zootrópolis 2 en el sexto estreno más grande de todos los tiempos en China y el segundo de una película no local por detrás de Vengadores: Endgame. Es también el mejor estreno de un filme de animación no chino y la película importada más taquillera desde Vengadores: Endgame. Por último: Ya es la cuarta película de animación más taquillera jamás estrenada en China, local o extranjera, y ha superado el total de 236 millones de la Zootrópolis (2016) original. zootopia