IR A
IR A

Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

El nuevo filme de aventuras de Disney acaba de llegar a los cines y se ha convertido en todo un éxito con solo un primer fin de semana en carteleras. Promete llegar a los 1.000 millones de dólares.

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. 

  • Los 4 Fantásticos: Primeros pasos era la única película de Marvel Studios en estar en el top 10 de filmes más exitosos en el ámbito comercial.
  • La película sobre la primera familia de Marvel se encontraba en el décimo puesto. Ahora, esa posición la tiene Zootrópolis 2.
  • Zootrópolis 2 promete alcanzar los 1.000 millones de dólares. Ya ha recaudado, en solo su primer fin de semana, 556.4 millones de dólares en todo el mundo.
  • El país en el que esta producción ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares. Hay que esperar a las cifras oficiales, pero todo apunta a que terminará el fin de semana en el país con 272 millones de dólares.

Hasta este pasado fin de semana, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos era la única película de Marvel Studios en estar en el top 10 de filmes más exitosos en el ámbito comercial. La película sobre la primera familia de Marvel se encontraba en el décimo puesto. Ahora, esa posición la tiene Zootrópolis 2.

El nuevo Capitán América liderará un equipo compuesto por Thor, Loki, Shang Chi, Ant-Man y Falcon, una combinación de veteranos y neófitos en el UCM que, sin duda, jugará un papel clave en el acontecimiento de los Russo. 
Te puede interesar:

Confirmado por Marvel: cuál será el equipo que tendrá el Capitán América en Avengers Doomsday

Con esto, solo un filme de superhéroes sigue en los primeros puestos: Superman. El debut de David Corenswet como Clark Kent dirigido por James Gunn sumó 616.6 millones de dólares. Los 4 Fantásticos: Primeros pasos recaudó 521.8 millones de dólares, Thunderbolts* sumó 382.4 millones de dólares y Capitán América: Brave New World consiguió 415.1 millones de dólares.

Qué impacto tuvo Zootopia 2 en el ranking de películas más taquilleras y como quedó Marvel

La secuela de animación protagonizada por el zorro Nick y la coneja Judy no es que haya superado las expectativas y previsiones, es que las ha destruido por completo. Zootrópolis 2 promete alcanzar los 1.000 millones de dólares. Ya ha recaudado, en solo su primer fin de semana, 556.4 millones de dólares en todo el mundo. Se ha convertido en el cuarto mejor estreno de la historia del cine por detrás de Vengadores: Endgame (2019) con 1.223 millones de dólares, Vengadores: Infinity War (2018) con 640.5 millones de dólares y Spider-Man: No Way Home (2021) con 600.5 millones de dólares.

En España, Zootrópolis 2 ha sido número uno de taquilla, quitándole el puesto a Wicked: Parte 2, que ya acumula 393.2 millones de dólares a nivel mundial. Núremberg se ha quedado con la tercera y Ahora me ves 3 con la cuarta. En Estados Unidos, la secuela de Disney también ha coronado la taquilla. Allí se estrenó el pasado 26 de noviembre, aprovechando que se celebraba Acción de Gracias, por lo que ha tenido más recorrido en carteleras.

pp_movies_zootopia2_herobanner_v_9efe78c5

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. Hay que esperar a las cifras oficiales, pero todo apunta a que terminará el fin de semana en el país con 272 millones de dólares.

Esto ¡convierte a Zootrópolis 2 en el sexto estreno más grande de todos los tiempos en China y el segundo de una película no local por detrás de Vengadores: Endgame. Es también el mejor estreno de un filme de animación no chino y la película importada más taquillera desde Vengadores: Endgame. Por último: Ya es la cuarta película de animación más taquillera jamás estrenada en China, local o extranjera, y ha superado el total de 236 millones de la Zootrópolis (2016) original.

zootopia
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 

Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

Fueron estrenos muy esperados de Marvel.

La directora de Eternals podría haber dirigido otra famosa película de Marvel: cuál era

Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. 

No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026.

Marvel cambiará a un villano clave en su próxima serie: de quién se trata

Brown ha sido la actriz de la serie de Netflix que más proyectos ha filmado.

¿Millie Bobby Brown a Marvel? Para qué papel sumarían a la estrella de Stranger Things

Deadpool 4 podría tener cabida. 

Deadpool 4 en camino: se filtró que Marvel apostará a una nueva película del hilarante antihéroe

últimas noticias

Los social run ganan terreno y son cada vez más elegidos entre los jóvenes y los adultos.

Qué son los social run, la nueva tendencia fitness que le gana terreno a los boliches

Hace 9 minutos
Las aplicaciones móviles se han convertido en aliadas para supervisar fácilmente el acceso a la WiFi. Una de las opciones más reconocidas es Fing, disponible tanto para Android como para iOS. 

Desde la computadora o el celular: cómo saber si tu vecino está conectado a tu Wifi

Hace 17 minutos
Dos jugadores de la Selección son los futbolistas argentinos más caros.

Quiénes son los dos futbolistas argentinos más caros en el fin del 2025

Hace 31 minutos
Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Hace 42 minutos
play
Esta película fue una gran apuesta de Campanella.

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Neflix: es imperdible

Hace 49 minutos