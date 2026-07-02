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Desgarrador: estuvo en una novela famosa en Argentina y ahora confirmó una muerte muy dolorosa

El protagonista de la recordada telenovela lo despidió con un mensaje que emocionó a sus millones de seguidores. Desde que se alejó de la televisión, el actor vive enfocado en la crianza de su hija pequeña.

El actor confirmó la noticia menos deseada.
El actor confirmó la noticia menos deseada. Redes sociales

Mario Cimarro, el actor cubano que se hizo conocido en Argentina y toda América Latina por su papel protagónico en Pasión de gavilanes, compartió una noticia que conmovió a sus seguidores. la muerte de su gato Caramelo, su compañero de vida durante 14 años. El animal falleció mientras el actor lo sostenía entre sus brazos, en un momento que describió con palabras cargadas de dolor.

Colegas y figuras del espectáculo lo despidieron por redes sociales.
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"Caramelo, Candy como te dice Bree, te has ido al Rainbow Bridge a encontrarte con Mambito. Nos has dado 14 largos años de alegrías, risas y travesuras. Te fuiste en mis brazos, mi abrazo te sostuvo y te sostuvo y no te quería soltar", escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el texto con una serie de fotos de distintos momentos compartidos con su mascota.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo de seguidores y colegas. "El amor más puro e incondicional. Lo siento mucho", escribió una seguidora. Otro comentó: "Lo siento muchísimo. Ánimo. Las palabras no bastan. Entiendo tu dolor". Las actrices Natasha Klaus y Kristina Lilley también se sumaron a las muestras de afecto desde los comentarios.

El presente de Cimarro

Desde que protagonizó en 2022 la segunda temporada de Pasión de gavilanes, Cimarro se alejó de la televisión y priorizó su rol como padre. Su hija Briana, que está a punto de cumplir 4 años, ocupa el centro de su vida cotidiana y es presencia frecuente en sus publicaciones en redes.

A principios de 2026, el actor reflexionó públicamente sobre la paternidad con una frase que se viralizó entre sus seguidores: "El regalo más grande que podemos dar es nuestro tiempo. Un papá no cría solo pagando cuentas. Cría cuando está, cuando escucha, cuando abraza, porque a veces un abrazo de papá no cambia solo el momento, cambia la forma en la que una niña se ve a sí misma por el resto de su vida".

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