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Conmoción en el espectáculo: murió un famoso periodista tras ser hospitalizado

El comunicador que marcó cinco décadas de entretenimiento dejó un legado que trascendió la radio y la televisión.

Colegas y figuras del espectáculo lo despidieron por redes sociales.

Colegas y figuras del espectáculo lo despidieron por redes sociales.

Redes sociales

Héctor Carrillo, pionero del periodismo de espectáculos en México y colaborador histórico de Maxine Woodside, murió el martes 30 de junio a los 68 años. La noticia fue confirmada por el periodista Joaquín López-Dóriga a través de sus redes sociales. "Lamento informar la muerte del periodista cultural y de espectáculos, Héctor Carrillo. Durante muchísimos años trabajó al lado de Maxine Woodside en Todo para la Mujer", escribió en X.

El actor confirmó la noticia menos deseada.
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La propia Woodside también se despidió de su colaborador con un mensaje afectuoso. "Descansa en paz mi querido Hectorito. Querido amigo, ya llegaste a los brazos de tu querida Amadita. Tu adorada madre. Que Dios nuestro señor te reciba en su Santa Gloria. La cultura y yo te vamos a extrañar", expresó en Instagram.

La causa oficial de muerte no fue revelada por las autoridades. Lo que se sabe es que el comunicador había ingresado a un centro de salud horas antes de su fallecimiento, y que durante la transmisión del 30 de junio del programa Todo para la Mujer, la productora Flor Plata ya había anunciado su internación: "Desde aquí le mandamos un abrazo a nuestro querido Héctor Carrillo porque me acaban de comentar que entró al hospital".

Con más de cinco décadas de trayectoria en radio y televisión, Carrillo dejó un legado en el periodismo cultural mexicano. Su partida conmocionó al ambiente del entretenimiento y generó una ola de mensajes de colegas, figuras del espectáculo y oyentes que lo recordaron como una de las voces más representativas del ambiente.

Hospitalizaron a Héctor Carrillo antes de morir

La última actualización pública sobre el estado de salud de Carrillo se dio en plena transmisión de Todo para la Mujer el 30 de junio, cuando la productora Flor Plata informó al aire que el periodista había sido internado ese mismo día. No se ofrecieron precisiones sobre el diagnóstico ni sobre la gravedad de su cuadro en ese momento.

La noticia tomó por sorpresa a sus colegas y al público que lo seguía desde hacía décadas. Horas después se confirmó su fallecimiento, sin que las autoridades ni su entorno hayan dado a conocer hasta el momento la causa médica oficial que derivó en su muerte.

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