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Denuncia de Valentín Yankelevich: una periodista reveló que su hija fue clave para descubrir los maltratos

Se trata de una comunicadora que se refirió al testimonio del nieto de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, quien afirmó haber sido víctima de violencia física y psicológica de parte de su padre, Darío Giordano.

Valentín Yankelevich denunció los maltratos de su padre.

Valentín Yankelevich denunció los maltratos de su padre.

Lali Espósito y Cris Morena.
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En diálogo con Intrusos, Yankelevich recordó que su nieto le narró a una amiga el padecimiento que sufría por las acciones de Giordano. "Valentín tenía una amiga que no era del colegio, de su edad. Él la llamaba todas las noches, hablaban por teléfono y él le decía a ella esto de que se quería ir con su mamá y que no quería estar más acá. Se lo decía con lujos de detalles que no quiero contar", expresó.

En tal sentido, la amiga le contó a su madre y la mujer se contactó con el productor televisivo. "Ella me contó que su hija lloraba todas las noches antes de ir a dormir por Valentín", señaló.

Valentín y Gustavo Yankelevich.

Valentín y Gustavo Yankelevich.

En tanto, luego Brel marcó que la allegada en cuestión se trataba de su hija: "Paloma tenía la edad de él y eran muy amigos... Y Valen la eligió a ella para contarle todo lo que estaba viviendo, la tormenta en su casa, cómo le pegaban, la violencia que había. Era la época de Snapchat, él subía cosas como oscuras. Estaba destruida. Además de Paloma viviendo en un mundo ideal donde nunca había visto violencia, ni en casa, ni en la casa de sus amigos".

"Decidí llamarlo a Gustavo y le dije que necesitaba hablar con él, porque estaba sucediendo algo con Valen. Nos reunimos, le conté todo y nunca me voy a olvidar la cara de él. Le cayeron un montón de fichas y me dijo 'no hay más tiempo'", agregó en Cortá por Lozano.

Tras la denuncia de Valentín Yankelevich, Cris Morena reveló el pedido que le hizo Romina Yan antes de morir

"Mamá, cuidá a mis hijos" fue el pedido que Romina Yan le hizo a Cris Morena una semana antes de morir y que tomó otra dimensión tras las escalofriantes declaraciones de su hijo Valentín, quien reveló el maltrato físico y psicológico que sufrió de parte de su padre, Darío Giordano, después de la muerte de la actriz.

A pocas horas de conocerse el relato del actual piloto de TC2000, el segundo hijo del matrimonio de Romina Yan y Darío Giordano, reflotaron entrevistas de los personajes involucrados y algunos testimonios se resignificaron tras revelarse el calvario sufrido por los hijos de la pareja tras la repentina muerte de la actriz.

Una de las declaraciones que cobró mayor impacto la hizo Cris Morena en una entrevista de 2018 en Morfi (Telefe), conducido en ese entonces por Damián de Santo, donde reveló que su hija le hizo un particular pedido que le llamó la atención por la inusual seriedad del tono que empleó.

Una semana antes de morir, Romina Yan le suplicó a su madre que cuidara de sus hijos: "Mamá, necesito que te lleves a los chicos". El pedido surgió en medio de un contexto laboral, mientras su marido Darío Giordano estaba de viaje y ella debía cumplir compromisos fuera de casa. Al despedirse en la puerta, la actriz la detuvo, la miró a los ojos y pronunció una frase que hoy adquiere un resignificado impactante: "Cuidá a mis hijos’

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