Profundo dolor: murió una reconocida actriz que supo ganarse el cariño de la gente La partida de una destacada artista provoca una enorme conmoción en el entretenimiento. Agregar C5N en









Una famosa actriz falleció a sus 86 años.

El ambiente artístico internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Socorro Ortega, la emblemática artista colombiana. La triste noticia conmocionó a la comunidad cultural de la región, donde su trayectoria dejó una huella imborrable gracias a sus destacadas participaciones televisivas. La triste pérdida se produjo el pasado 18 de septiembre, desencadenando una ola de condolencias entre colegas e integrantes de la industria.

La consagración de la intérprete llegó de la mano de su inolvidable papel como 'La Caleña' en la emblemática comedia Don Chinche, ficción con la que conquistó a una multitud de espectadores. Además de su talento frente a las cámaras, desplegó un importante compromiso ciudadano en su tierra natal al desempeñarse como gestora social del Valle, faceta en la que cosechó el afecto sincero de sus compatriotas.

La triste novedad fue confirmada de manera pública por su colega, el actor Víctor Hugo Morant, quien utilizó sus redes sociales para rendirle un sentido tributo y compartir imágenes del recuerdo. Con profunda pesadumbre, el intérprete le dedicó unas emotivas palabras de despedida en su cuenta de Instagram: "Lamento profundamente el fallecimiento de la colega y amiga Socorro Ortega", expresando además su acompañamiento a la familia.

El mensaje del artista sirvió como punto de encuentro para que miles de seguidores manifestaran su tristeza y repasaran el legado de la figura fallecida. En el espacio virtual se multiplicaron los sentidos mensajes que destacaban su calidad humana, recordando frases como "siempre fue bella y talentosa" o "la recuerdo mucho por su actuación en 'Don Chinche'", marcando el impacto de su partida en el público que la acompañó.

Quién fue Socorro Ortega La fallecida artista Socorro Ortega construyó una sólida trayectoria en el ecosistema cultural, destacándose por su versatilidad tanto en la televisión como en el teatro. Su figura alcanzó una enorme popularidad gracias a su papel en la comedia Don Chinche, ficción que la catapultó al reconocimiento masivo y le permitió ganarse el afecto del público a lo largo de los años.

Más allá del suceso de ese ciclo, la intérprete formó parte de producciones televisivas de gran impacto, entre las que sobresalen Los Cuervos, El Virrey, La mala hierba, El camaleón, Heroínas y Nariño. A la par de sus trabajos en la pantalla, desplegó una destacada labor en el ámbito teatral, consolidándose como una de las actrices más completas de su generación. Buscando perfeccionar su técnica, la referente artística decidió instalarse un tiempo en la ciudad de Barcelona, España, para sumar nuevas herramientas de formación. Si bien la experiencia europea le aportó valiosos aprendizajes a nivel profesional, la propia actriz reconoció que le resultó una etapa compleja para insertarse en el circuito laboral, motivo por el cual reorientó su carrera hacia la región.