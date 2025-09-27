Marvel convirtió a Hulk en el superhéroe más poderoso de todos en su última serie

El UCM tiembla: Hulk alcanza un poder nunca visto en la nueva serie de Marvel que se acaba de estrenar en Disney Plus.

Lo que parecía un simple spin-off de What If…? (¿Qué pasaría si…?) se convierte en un evento mayor: aquí Hulk absorbe la energía de las Gemas del Infinito y del Vibranium, alcanzando un nivel nunca antes visto.

¿Quién dijo que Hulk ya había mostrado todo su poder ? La nueva serie de Marvel de Disney+ acaba de romper todos los esquemas y coloca al gigante verde en el centro de una trama apocalíptica que mezcla acción, sangre, vísceras y un espectáculo digno de los fans más exigentes del UCM .

Lo que parecía un simple spin-off de What If…? (¿Qué pasaría si…?) se convierte en un evento mayor : aquí Hulk absorbe la energía de las Gemas del Infinito y del Vibranium , alcanzando un nivel nunca antes visto. A continuación te contamos más detalles.

La historia arranca retomando el episodio de Marvel Zombies en What If…?, donde se nos reveló que el brote comenzó en el Reino Cuántico gracias a la desafortunada misión de rescate de Hank Pym . Janet Van Dyne, transformada en zombie, regresó al mundo real y convirtió a Scott Lang en su primera víctima, aunque consigue sobrevivir como cabeza flotante.

A partir de ahí, todo se descontroló y vimos a héroes como Iron Man, Doctor Strange o Capitán América caer presa de la infección. La nueva serie de Marvel en Disney+ recupera esa premisa, pero la lleva mucho más allá. La narración sigue a los supervivientes, Spider-Man, Black Panther, Ant-Man, Thor, Groot y Rocket , enfrentándose a hordas imparables, al mismísimo Thanos convertido en zombie y, por si fuera poco, a una Bruja Escarlata desatada que comanda su propio ejército de no-muertos.

La batalla en Wakanda es el corazón de la trama. Thanos llega con casi todas las Gemas del Infinito , y los héroes, desesperados, hacen lo posible por detenerlo. El Titán Loco logra reunirlas todas, pero en ese instante ocurre lo inesperado, Black Panther lo envía hacia el reactor del Vibranium, esta liberación de energía provoca una distorsión en el tejido de la realidad.

Es entonces cuando Hulk da un paso al frente. En un giro espectacular, Banner consigue transformarse y absorbe la energía combinada de las Gemas y del Vibranium, convirtiéndose en el ser más poderoso del UCM. Ya no es solo el monstruo que golpea todo a su paso, sino un auténtico receptáculo cósmico, un guardián capaz de crear o destruir mundos con un solo movimiento.

El momento es de piel de gallina: Hulk erguido, irradiando energía mientras los zombies tiemblan a su alrededor. Una imagen que redefine al personaje y lo eleva a un nivel que ni en las películas habíamos imaginado.

La serie de Marvel Zombies no se limita a mostrar escenas grotescas de héroes devorando carne. Al contrario, plantea un dilema sobre la supervivencia, el sacrificio y el límite del poder. ¿Qué significa ser héroe en un mundo donde tus amigos, maestros y compañeros ahora quieren comerte vivo?

Aquí es donde Hulk brilla, porque se convierte en el último recurso, en el protector de unas energías que podrían restaurar el equilibrio o, si caen en malas manos, condenar al multiverso entero. Su enfrentamiento contra la Bruja Escarlata zombie es un duelo que combina emoción, poder desatado y un trasfondo trágico: ambos son seres marcados por la soledad y la pérdida, pero en bandos completamente opuestos.