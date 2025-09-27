Tiene 117 años, vio pasar a 36 presidentes brasileños y es un ejemplo de longevidad: cuál es la historia de María Reolina

La brasileña ha visto pasar 36 presidentes y ha formado una familia con nueve hijos y veinte nietos. Su día a día transcurre entre caminatas, bailes y tareas domésticas, mientras profesionales de la salud destacan su vitalidad.

El caso de María Reolina, una mujer de 117 años residente en Valença, en el estado de Río de Janeiro, ha generado asombro en su entorno y entre los equipos de salud de Brasil.

La brasileña ha visto pasar 36 presidentes y ha formado una familia con nueve hijos y veinte nietos . Su día a día transcurre entre caminatas, bailes y tareas domésticas , mientras profesionales de la salud destacan su vitalidad .

La historia de María Reolina se remonta al 14 de febrero de 1908 , fecha en la que nació, mucho antes de que el mundo experimentara acontecimientos históricos como la Primera Guerra Mundial o la pandemia de gripe española de 1918 . A lo largo de su vida, ha visto pasar 36 presidentes y 11 papas , y ha formado una familia extensa con nueve hijos y 20 nietos .

El entorno familiar y social de María Reolina refleja su vitalidad y la admiración que despierta entre quienes la rodean . Su cuidadora, María Aparecida Quintino , describe una rutina diaria activa : “Camina, barre, baila, hace de todo. Hay que hablarle constantemente, hay que cuidarla como se cuida a un niño”, relató.

La enfermera Soraia Beatriz Rodrigues, encargada de su atención médica, aseguró que la mujer no presenta problemas de salud significativos. “No tiene absolutamente nada. Toma medicamentos, pero son para la presión arterial, algo típico para su edad. No tiene otras comorbilidades”, detalló la profesional.

El orgullo familiar es evidente en las palabras de su hija, María Rita Lima, quien subrayó la fortaleza y el legado de su madre. “Estamos orgullosos de mi madre, de su historia, de todo lo que representa, de todo lo que ha vivido. Pasó por mucho, trabajó en el campo, desherbó. Ella cuenta mucho esta historia. Verla llegar a esta edad es un gran orgullo para nosotros”, expresó Lima. La propia

María Reolina, al recordar su vida sentimental, compartió que se casó tres veces y que todos sus matrimonios fueron felices. “Mis maridos, todos, gracias a Dios, eran muy buenos. Muy buenos, de verdad. Nunca nos peleábamos. Podrías pensar que es mentira, pero no lo es. Es la verdad”, afirmó.

El caso de María Reolina permite analizar el fenómeno de la longevidad y los factores que pueden contribuir a una vida larga y saludable. La Mayo Clinic señala que hábitos cotidianos como una alimentación rica en frutas y verduras y la práctica regular de ejercicio son fundamentales para alcanzar una vejez activa.

Algunos referentes internacionales, como Bryan Johnson y el inversor Peter Thiel, han optado por rutinas extremas y el uso de tecnología avanzada para intentar prolongar su vida. Johnson, por ejemplo, consume más de cien pastillas diarias con el objetivo de mejorar sus biomarcadores y aumentar su longevidad.

Sin embargo, el médico canadiense-estadounidense Peter Attia propone un enfoque más accesible y centrado en la preparación física para el futuro. Su plan, denominado decatlón del centenario, busca que las personas mantengan fuerza y movilidad para conservar la independencia en la vejez.