Caso Epstein: revelaron entrevistas del FBI en las que Donald Trump es acusado de abusar a una menor

En las cintas, difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una mujer acusó al presidente de haber participado en agresiones sexuales contra ella cuando tenía 13 años de edad. Los testimonios no se habían incluido en la desclasificación de archivos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó tres entrevistas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) relacionadas con acusaciones de agresión sexual contra el presidente norteamericano, Donald Trump, que no habían sido incluidas en la desclasificación de los archivos relacionados al caso de Jeffrey Epstein difundidos por la propia cartera del Gobierno.

Entre las tres entrevistas, que no se difundieron en el primer lote de documentos, una mujer aseguró que Epstein abusó de ella en reiteradas ocasiones cuando tenía 13 de años de edad. Además, acusó a Trump de haber participado de aquellas agresiones sexuales.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no brindó explicaciones oficiales sobre el motivo por el cual no se publicaron las desgrabaciones completas de los testigos que acusaron a Trump. Sin embargo, días atrás emitió un comunicado en el que informó que se inició una investigación interna para determinar si algunos documentos fueron "etiquetados de forma incorrecta durante el proceso de revisión". En caso que esto haya sucedido, la cartera aseguró que serían publicados de todas formas.

Según le informó un funcionario del Departamento de Justicia a la cadena televisiva norteamericana CNN, los empleados dedican varias horas a la semana para revisar los archivos en las que corrigen errores de ediciones y en la publicación de los documentos.

Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que aún hay miles de archivos que todavía faltan ser procesados para que sean publicados. Este proceso comenzó hace poco más de tres meses, cuando ambas cámaras del Congreso norteamericano aprobaron una iniciativa parlamentaria para desclasificar los documentos relacionados al caso Epstein.

Caso Epstein: denunciaron la desaparición de archivos que involucran a Donald Trump

A fines de enero, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes denunció el ocultamiento de documentos clave sobre el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Según legisladores demócratas, entre los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia se omitieron hojas fundamentales de la investigación que incluyen reportes sobre presuntas agresiones sexuales cometidas por el actual presidente norteamericano.

Robert García, representante demócrata por California, confirmó la sospecha tras revisar los registros no censurados que entregó la Justicia federal. "El Departamento de Justicia parece haber ocultado ilegalmente las entrevistas del FBI con esta superviviente", señaló el legislador. García asegura que hay pruebas que involucran a Trump en "crímenes atroces" durante los años '80.

Epstein La principal heredera es la mujer que acompañó a Epstein en su etapa final. Redes sociales

Según detalló El País, los papeles extraviados incluyen informes de entrevistas realizadas por agentes federales durante el año 2019. En esos testimonios, una mujer relató abusos perpetrados por Epstein y el dirigente republicano en sus residencias privadas. El Departamento de Justicia argumentó a The New York Times que el material retenido corresponde a información reservada o investigaciones en curso.

La Casa Blanca rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que el presidente cuenta con una exoneración total en esta causa. "Trump ha sido totalmente exonerado de cualquier cargo relacionado con Epstein", afirmó Abigail Jackson, portavoz del gobierno estadounidense. El mandatario mantuvo una amistad de 15 años con el magnate, aunque asegura que cortó vínculos en 2004.

Después de las denuncias, finalmente las entrevistas fueron publicadas esta semana por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.