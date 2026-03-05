IR A
Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Diane Keaton y Morgan Freeman protagonizan este relato íntimo y conmovedor sobre una pareja neoyorquina que se enfrenta al peso de los recuerdos, el paso del tiempo y los cambios que trae la vida.

La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.

Memorias de Manhattan

Memorias de Manhattan es un drama romántico dirigido por Richard Loncraine que sigue a Ruth y Alex, un veterano matrimonio que lleva más de 40 años viviendo en el mismo departamento sin ascensor en Brooklyn, Nueva York. Cuando la edad convierte las escaleras en un obstáculo cotidiano, la pareja toma la difícil decisión de vender su hogar y mudarse a otro lugar.

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.
Lo que arranca como una transacción inmobiliaria se transforma en un profundo viaje emocional, en donde mientras esperan las ofertas de posibles compradores, ambos reviven los momentos que construyeron su historia en común. La película alterna entre el presente y el pasado para retratar con calidez y autenticidad el amor, la convivencia y la inevitabilidad del cambio.

Aunque se trata de un film estrenado hace más de dos décadas, Memorias de Manhattan encontró una nueva audiencia en Netflix y hoy figura entre los títulos más vistos de la plataforma. Su tono pausado e íntimo, el prestigio de sus protagonistas y una historia que interpela a distintas generaciones explican su sorpresivo resurgimiento en el catálogo.

Memorias de Manhattan

Sinopsis de Memorias de Manhattan, la emotiva película que llegó a Netflix

Ruth es una ex maestra y Alex un artista que fue ganando reconocimiento con el correr de los años. Juntos construyeron su vida en un ático de Brooklyn que hoy es mucho más que una vivienda, ya que es el archivo vivo de todo lo que compartieron. Cuando la falta de ascensor en el edificio deja de ser una incomodidad menor para convertirse en un problema real, la pareja decide dar el paso y poner el departamento en venta. Lo que sigue es un proceso tan logístico como emocional, en el que cada rincón del hogar dispara un recuerdo y cada oferta de compra los enfrenta a la posibilidad concreta de cerrar una etapa.

Memorias de Manhattan

Tráiler de Memorias de Manhattan

Embed - Memorias de Manhattan (5 Flights Up) - Trailer Oficial Subtitulado

Reparto de Memorias de Manhattan

  • Diane Keaton como Ruth
  • Morgan Freeman como Alex
