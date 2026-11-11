De qué murió Stacy Keach, actor de Prision Break

Stacy Keach, actor reconocido por sus trabajos en Prison Break y Mike Hammer, murió el martes a los 85 años como consecuencia de una afección cardíaca. Su esposa, Magosia Tomassi, confirmó la noticia a través de un comunicado difundido por Variety.

Falleció en su casa de Magdalenka, Polonia, rodeado de su familia, "tras una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca". En mayo de 2017, el actor había sufrido un infarto sobre el escenario del Goodman Theatre de Chicago, mientras protagonizaba Pamplona, obra en la que interpretaba a Ernest Hemingway.

"Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia. Su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre", expresó Tomassi.

Keach se mantuvo activo hasta los últimos años . Su última aparición en la pantalla grande fue en Jay Kelly (2025), una producción de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler y dirigida por Noah Baumbach, en la que interpretó al padre del personaje de Clooney.

Nacido el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia , Keach siguió los pasos de su padre, el actor Stacy Keach Sr., y construyó una carrera de más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Su papel más icónico fue el del detective privado Mike Hammer , que protagonizó entre 1984 y 1987 y que le valió una nominación al Globo de Oro. El premio llegó en 1989 por la serie Hemingway. Retomó al personaje en el telefilme Mike Hammer: Murder Takes All (1989) y en la serie Mike Hammer, Private Eye, emitida entre 1997 y 1998.

Entre 2005 y 2007 formó parte de Prison Break, una de las series carcelarias más aclamadas de los últimos años. Interpretó al alcalde Henry Pope en las primeras dos de sus cinco temporadas. La ficción, creada por Paul Scheuring y ambientada en la Penitenciaría Estatal Fox River, sigue a Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condenado a muerte por un crimen que no cometió, y a su hermano Michael Scofield (Wentworth Miller), que ideará un plan para liberarlo. Se puede ver en streaming por Disney+.

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Su trabajo televisivo incluyó Ray Donovan, Two and a Half Men, The Blacklist, Man With a Plan y Blue Bloods, donde fue el cardenal Kevin Kearns. También tuvo apariciones recurrentes en Los Simpson y participó en ER y Titus. Además prestó su voz como narrador de American Greed, de CNBC.

En cine, el protagonista de Fat City sumó títulos como El legado de Bourne, Nebraska, W. (2008), de Oliver Stone, Honeydripper (2007), de John Sayles, y Sin City: A Dame to Kill For (2014). Su vida también tuvo capítulos difíciles. En 1984 fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow por introducir cocaína en su equipaje. "Cuando me leyeron la sentencia, sentí como si me hubieran dado una patada en la ingle con tacos de plomo. Fue el peor momento de mi vida", escribió en su libro All in All: An Actor's Life On and Off the Stage. Cumplió seis de los nueve meses de condena.