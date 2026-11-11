Cuántas personas recibieron al papa León XIV en Luján Antes de partir a Perú, el Sumo Pontífice participó de una multitudinaria misa frente a la Basílica en lo que fue su último día en Argentina. Por Agregar C5N en









Más de 2 millones de personas se acercaron a Luján para celebrar la presencia y misa del papa León XIV.

En su último día en Argentina, el papa León XIV encabezó una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, que contó con una gran presencia de fieles que se acercaron para celebrar la presencia y misa del Sumo Pontífice. En lo que fue la despedida con una celebración religiosa antes de irse del rumbo a Perú, el Santo Padre estuvo rodeado de más de 2 millones de personas, que llegaron de diferentes partes la provincia de Buenos Aires y del interior del país.

El Papa llegó a la localidad bonaerense minutos antes de las 9 luego de la visita a la cárcel de Devoto, donde se reunió con 70 reclusos, donde tuvo un cálido recibimiento lleno de mensajes de fe y esperanzas para los creyentes, que hicieron una vigilia desde la noche anterior.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el Pontífice descendió del papamóvil y recorrió a pie el último tramo del trayecto hacia la Basílica, mientras saludaba a los fieles que se acercaron para recibirlo. Durante su homilía sumamente emotiva reconoció que pudo ver “la riqueza de Argentina no solo de su geografía, sino de su gente en cada uno de los encuentros, en las calles, en las plazas, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”.

"Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música. Donde siempre hay un lugar en su mesa para quien llega, un tiempo gratuito para charlar entre mate y mate y una mano tendida para el que lo necesita".

La ceremonia religiosa fue la última actividad de su viaje por territorio argentino previo a su viaje a rumbo a Perú, donde continuará con la tercera etapa de su gira sudamericana que comenzó en Uruguay el pasado 6 de noviembre.

León XIV en la Basílica de Luján: el Papa sorprendió con una vestimenta en honor a la Virgen El papa León XIV llegó a la Basílica de Luján para celebrar una multitudinaria misa y sorprendió con una vestimenta con los colores celeste y blanco en honor a la Virgen. Frente a casi dos millones de argentinos, el Sumo Pontífice subió las escalinatas del altar con una casulla con la imagen bordada de la Patrona de Argentina en dorado. El Papa utilizó una casulla (manto exterior amplio de color celeste abierto por ambos lados) sobre el alba -túnica blanca y larga- y la estola, prenda que se coloca debajo de la casulla únicamente cuando preside la Misa. La casulla puede ser de diferentes colores dependiendo del tiempo litúrgico: Blanco: Representa las fiestas y solemnidades.

Representa las fiestas y solemnidades. Verde: Se utiliza en tiempo ordinario.

Se utiliza en tiempo ordinario. Rojo: Representa las fiestas de los mártires y misas especiales de los santos.

Representa las fiestas de los mártires y misas especiales de los santos. Morado: Para la Semana Santa y cuaresma, así como para la misa de difuntos.