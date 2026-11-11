11 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Otro imputado por amenazar de muerte al papa León XIV: tiene 58 años y vive en Bahía Blanca

La Justicia formalizó la investigación contra un segundo sospechoso por una amenaza telefónica al 911, realizada dos días antes de la llegada del Pontífice a la Argentina.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Un llamado anónimo con una amenaza de muerte contra el Papa alertó a las autoridades.

Un llamado anónimo con una amenaza de muerte contra el Papa alertó a las autoridades.

La investigación por las amenazas de muerte contra el papa León XIV sumó un nuevo imputado. Esta vez, se trata de un hombre de 58 años que vive en Bahía Blanca y que fue acusado de realizar un llamado intimidatorio al servicio de emergencias 911 de Mar del Plata, el sábado 7 de noviembre, dos días antes de la llegada del Sumo Pontífice al país.

Loan Peña se encuentra desaparecido desde el 13 de junio de 2024.
Te puede interesar:

Juicio por la desaparición de Loan Peña: declaran gendarmes, peritos y una trabajadora social

El fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó este martes la investigación penal contra el sospechoso, a quien le atribuyó, en esta instancia, los delitos de amenazas e intimidación pública, previstos en los artículos 149 bis y 211 del Código Penal.

La audiencia contó también con la participación del auxiliar fiscal Juan Martín Vera. A pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Santiago Inchausti estableció un plazo de 90 días hábiles para avanzar con la investigación.

Aunque el hombre había sido detenido, el magistrado dispuso su libertad bajo determinadas condiciones. Entre ellas, deberá mantener su domicilio en Bahía Blanca, cumplir las pautas fijadas por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y no podrá abandonar esa ciudad sin autorización judicial.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio oficial, las actuaciones comenzaron el sábado 7 de noviembre, cerca de las 22, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 de Mar del Plata recibió un llamado anónimo con una amenaza de muerte contra el Papa.

La causa llegó a la fiscalía luego de que la División Antiterrorismo de la Policía bonaerense remitiera las actuaciones, debido a que la intimidación estaba vinculada con la llegada de León XIV a la Argentina.

A partir de allí, se ordenaron medidas urgentes que permitieron establecer la titularidad de la línea telefónica utilizada para realizar la comunicación. El número estaba registrado en Bahía Blanca y las tareas posteriores permitieron identificar el domicilio del hombre investigado.

El domingo, el Ministerio Público Fiscal solicitó órdenes de allanamiento, requisa y detención. Las medidas fueron autorizadas y concretadas ese mismo día por personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V de la Policía bonaerense.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron en poder del sospechoso el teléfono celular desde el cual se habría realizado la llamada amenazante.

Tras ser notificado de sus derechos, quedó alojado en una comisaría de Tornquist hasta la audiencia de formalización, en la que finalmente se dispuso su libertad con restricciones.

Ya hay otro detenido en Pilar

Este nuevo caso se suma a la investigación que lleva adelante la Justicia federal de Campana por otra amenaza contra León XIV.

En esa causa fue detenido un hombre de 49 años en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, acusado de haber llamado al 911 y advertido: «Voy a matar al Papa».

Durante el allanamiento en su vivienda, se secuestraron tres teléfonos celulares —uno de ellos habría sido utilizado para realizar la comunicación— y un dron cuyas capacidades operativas son materia de investigación.

El sospechoso quedó imputado por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pity Álvarez participará de esta audiencia vía zoom.

Continúa el juicio contra Pity Álvarez: para la Fiscalía el músico "jugó a ser Dios"

El futbolista integra el plantel de Boca.

Tras el título de Boca, un futbolista declaró como imputado en una causa por tráfico de drogas

Fred Machado fue extraditado en noviembre de 2025 a EE.UU.

Fred Machado recibió una pena de seis años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude

Micaela García y Néstor Pavón.

Femicidio de Micaela García: Néstor Pavón negó haber participado del crimen junto a Sebastián Wagner

Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.

México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo

Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y está a un paso del juicio oral.

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier quedó a un paso del juicio oral

Rating Cero

El percusionista despidió a Marcos Camino con fotos personales inéditas y un profundo agradecimiento.

La despedida del percusionista de Los Palmeras a Marcos Camino: "Dejaste una huella imborrable"

La señal televisiva tuvo un buen desempeño con su audiencia.

El batacazo de Telefe en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina

El hecho ocurrió en Cafè didees, el magazine matinal de la televisión española. 

Terror en vivo: un grupo de encapuchados se metieron a un programa y cortaron la señal

Un reconocido actor de Disney falleció en los últimos días.

Luto en Disney: murió un famoso actor tras luchar contra un cáncer de pulmón

El Papa emocionó a todos en Luján: Pía Shaw lloró al aire.

Pía Shaw se quebró al aire después de ver pasar a León XIV en el papamóvil

Keach se mantuvo activo hasta los últimos años.

De qué murió Stacy Keach, actor de Prision Break

últimas noticias

El percusionista despidió a Marcos Camino con fotos personales inéditas y un profundo agradecimiento.

La despedida del percusionista de Los Palmeras a Marcos Camino: "Dejaste una huella imborrable"

Hace 5 minutos
El papa León XIV se despidió de la Argentina.

La emotiva despedida de León XIV tras su visita a la Argentina: "Este país ahora tiene dos papas"

Hace 8 minutos
Se lo cruzó en un semáforo y pudo quedarse con un regalo.

Un fanático se cruzó a Messi, le hizo un pedido especial y su gesto lo sorprendió por completo

Hace 10 minutos
El riesgo país se mantiene en torno a los 850 puntos. 

El riesgo país encontró su nuevo piso: se mantiene arriba de los 850 puntos

Hace 12 minutos
El dólar se ubica arriba de los $1.500. 

En el primer día hábil de la semana, el dólar se ubica en $1.570

Hace 13 minutos