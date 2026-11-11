Otro imputado por amenazar de muerte al papa León XIV: tiene 58 años y vive en Bahía Blanca

La Justicia formalizó la investigación contra un segundo sospechoso por una amenaza telefónica al 911, realizada dos días antes de la llegada del Pontífice a la Argentina.

Un llamado anónimo con una amenaza de muerte contra el Papa alertó a las autoridades.

La investigación por las amenazas de muerte contra el papa León XIV sumó un nuevo imputado . Esta vez, se trata de un hombre de 58 años que vive en Bahía Blanca y que fue acusado de realizar un llamado intimidatorio al servicio de emergencias 911 de Mar del Plata, el sábado 7 de noviembre, dos días antes de la llegada del Sumo Pontífice al país.

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El fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó este martes la investigación penal contra el sospechoso, a quien le atribuyó, en esta instancia, los delitos de amenazas e intimidación pública, previstos en los artículos 149 bis y 211 del Código Penal.

La audiencia contó también con la participación del auxiliar fiscal Juan Martín Vera. A pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Santiago Inchausti estableció un plazo de 90 días hábiles para avanzar con la investigación.

Aunque el hombre había sido detenido, el magistrado dispuso su libertad bajo determinadas condiciones . Entre ellas, deberá mantener su domicilio en Bahía Blanca, cumplir las pautas fijadas por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y no podrá abandonar esa ciudad sin autorización judicial.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio oficial, las actuaciones comenzaron el sábado 7 de noviembre, cerca de las 22, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 de Mar del Plata recibió un llamado anónimo con una amenaza de muerte contra el Papa.

La causa llegó a la fiscalía luego de que la División Antiterrorismo de la Policía bonaerense remitiera las actuaciones, debido a que la intimidación estaba vinculada con la llegada de León XIV a la Argentina.

A partir de allí, se ordenaron medidas urgentes que permitieron establecer la titularidad de la línea telefónica utilizada para realizar la comunicación. El número estaba registrado en Bahía Blanca y las tareas posteriores permitieron identificar el domicilio del hombre investigado.

El domingo, el Ministerio Público Fiscal solicitó órdenes de allanamiento, requisa y detención. Las medidas fueron autorizadas y concretadas ese mismo día por personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V de la Policía bonaerense.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron en poder del sospechoso el teléfono celular desde el cual se habría realizado la llamada amenazante.

Tras ser notificado de sus derechos, quedó alojado en una comisaría de Tornquist hasta la audiencia de formalización, en la que finalmente se dispuso su libertad con restricciones.

Ya hay otro detenido en Pilar

Este nuevo caso se suma a la investigación que lleva adelante la Justicia federal de Campana por otra amenaza contra León XIV.

En esa causa fue detenido un hombre de 49 años en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, acusado de haber llamado al 911 y advertido: «Voy a matar al Papa».

Durante el allanamiento en su vivienda, se secuestraron tres teléfonos celulares —uno de ellos habría sido utilizado para realizar la comunicación— y un dron cuyas capacidades operativas son materia de investigación.

El sospechoso quedó imputado por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.