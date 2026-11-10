10 de noviembre de 2026 Inicio
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Murió monseñor Héctor Aguer a los 83 años, arzobispo de La Plata y referente del sector conservador de la Iglesia Católica

La Cancillería del Arzobispado de La Plata confirmó la muerte del arzobispo emérito. Ocurrió durante la visita del papa León XIV a la Argentina, a horas de su histórica misa en Luján.

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Monseñor Héctor Aguer murió a los 83 años. 

Monseñor Héctor Aguer murió a los 83 años. 

Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, murió a los 83 años, según confirmó el Arzobispado platense. La noticia se conoció en plena visita pastoral del papa León XIV al país, en la víspera de la histórica ceremonia que el Pontífice encabezará en la Basílica de Luján.

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Aguer estuvo al frente de la diócesis platense durante 18 años y fue la voz más representativa del ala conservadora de la Iglesia argentina. Desde ese lugar, mantuvo posturas de firme oposición en debates centrales de la agenda pública, como la educación sexual integral, el matrimonio igualitario y la legalización del aborto.

La partida del padre deja un contrapunto simbólico con la gira del Sumo Pontífice en el país, cruzando el adiós a una figura histórica del tradicionalismo católico con el mensaje y la agenda eclesial de León XIV en la Argentina.

"Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Mons. Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata", expresó el comunicado oficial.

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El comunicado cuenta con el aval del arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, junto a sus obispos auxiliares , monseñor Alberto Bochatey, O.S.A., monseñor Jorge González y monseñor Federico Wechsung, además de los integrantes del clero local.

"Su deceso ocurrió hoy, martes 10 de noviembre de 2026, a la edad de 83 años", precisó la institución. Asimismo, manifestaron: "Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros".

Trayectoria eclesiástica y académica de monseñor Héctor Aguer

Ordenado sacerdote para la arquidiócesis de Buenos Aires en 1972 por el cardenal Juan Carlos Aramburu, inició su pastoral en parroquias de Belgrano y San Telmo. En 1978 pasó a la recién creada diócesis de San Miguel, donde fue encomendado a organizar y rectorar su Seminario Diocesano, rol que ejerció mientras fue distinguido como Prelado de Honor por el Vaticano en 1989.

En paralelo a su función pastoral, desarrolló una sólida labor académica e investigadora. Ejerció como profesor de Teología Moral en la UCA entre 1979 y 1992, e investigó doctrinas medievales y autores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino en el CONICET.

Su camino episcopal comenzó en 1992 cuando Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires. En 1998 fue designado coadjutor de La Plata, asumiendo en el año 2000 como séptimo arzobispo de dicha arquidiócesis, gestión que se extendió durante 18 años hasta junio de 2018.

Dentro de la Iglesia, ocupó cargos clave en la Conferencia Episcopal Argentina —como la presidencia de la Comisión de Educación Católica— y en la Santa Sede, donde formó parte de diversos pontificios consejos. Asimismo, fue gran canciller de la UCALP y condujo un espacio semanal en Radio Provincia para difundir sus pronunciamientos en materia doctrinal y social.

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