11 de noviembre de 2026 Inicio
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Estela de Carlotto, presente en la misa de León XIV en Luján: "Pienso que algo al Gobierno podría dejarle"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo formó parte de la última misa del papa en el país y deseó que las palabras del Sumo Pontífice tengan su efecto en el Presidente y demás funcionarios nacionales. "Soy un poco inocente, pero creo que sí. Una palabra, una emoción, un gesto, algo".

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Estela de Carlotto. 

Estela de Carlotto. 

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, estuvo presente este miércoles de la multitudinaria y última misa que el papa León XIV brindó en el país, al pie de la Basílica de Luján. "Pienso que algo al Gobierno podría dejarle", afirmó a la prensa, sobre el mensaje apostólico del Sumo Pontífice, al llegar a la ciudad bonaerense para participar de la ceremonia eucarística.

El papa León XIV brinda la última misa en el país.
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En su breve análisis, Estela tiene fe en que las palabras de León XIV tengan su efecto en el presidente y demás funcionarios nacionales: "Soy un poco inocente, pero creo que sí. Una palabra, una emoción, un gesto, algo".

Además, agradeció el gesto que el papa tuvo el martes en Córdoba al recibir el pedido de Abuelas de Plaza de Mayo por nietos desaparecidos en la última dictadura militar. "Estuvo muy bien. Ya sabemos quién es. Yo soy católica desde que nací", señaló.

Así llegaba Estela de Carlotto a la misa de León XIV en Luján

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