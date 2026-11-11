11 de noviembre de 2026 Inicio
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Pasó de ser futbolista profesional y a ser parte de la custodia de la visita del papa León XIV

El nuevo presente del exdefensor que sorprendió al público al ser visto en una función completamente ajena a su pasado.

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El exzaguero uruguayo estuvo trabajando en la visita del Sumo Pontífice.

El exzaguero uruguayo estuvo trabajando en la visita del Sumo Pontífice.

El exdefensor Pablo Melo, recordado por su trayectoria en el fútbol profesional y su paso por Nacional de Montevideo, reapareció en el ámbito público desde una faceta totalmente infrecuente. El deportista integró el dispositivo de seguridad asignado a la protección de la comitiva del papa León XIV durante el multitudinario despliegue en la localidad de Paysandú, en Uruguay, previo a su visita en la Argentina.

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Las imágenes televisivas registraron al exmarcador central de 44 años cumpliendo tareas de vigilancia en las adyacencias de la estructura principal ubicada en el Parque París Londres. En ese predio se reunieron alrededor de 40 mil personas, marco en el cual el deportista debió monitorear los accesos estratégicos en uno de los momentos de mayor concentración de fieles.

Durante su etapa como deportista en la Argentina, el zaguero vistió los colores de San Martín de San Juan y Tiro Federal, construyendo un recorrido reconocido en el Ascenso y la máxima categoría del país. Para este operativo especial, formó parte de la nómina de 60 efectivos pertenecientes a la firma privada Keeper, contratada para resguardar la seguridad del perímetro exterior y mantener el control sobre el público asistente.

A pesar de la proximidad física con el líder del Vaticano, el exfutbolista mantuvo una conducta profesional sin romper el protocolo establecido para los agentes en funciones. En diálogo con el suplemento Ovación del periódico El País, el protagonista describió las sensaciones de esa jornada singular: “Justo me tocó la parte lateral del escenario y obviamente pasó cerca. No crucé ningún tipo de palabra, ni el saludo ni la mirada”.

Actualmente, el exjugador presta servicios para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y forma parte de operativos preventivos en espectáculos masivos del ámbito sudamericano. De esta manera, Pablo Melo enlazó su extenso historial futbolístico en la región con un acontecimiento histórico ligado a la agenda internacional de la iglesia católica.

Quién es Pablo Melo, el exfutbolista que custodió al papa León XIV

Pablo Melo es un exfutbolista uruguayo de 44 años, que protagonizó una de las postales más virales de la gira sudamericana del papa León XIV al formar parte del operativo de seguridad durante la visita del pontífice a la ciudad de Paysandú. El exdefensor integró un equipo de agentes de una empresa privada contratada para custodiar el escenario y los accesos en el Parque París Londres frente a unas 40.000 personas.

Antes de cambiar los botines por los trajes de seguridad, Melo construyó una extensa carrera como zaguero central que incluyó dos recordados pasos por el fútbol argentino. Tras surgir en Cerro y vestir las camisetas de gigantes de su país como Nacional y Danubio, desembarcó en Argentina en 2006 para jugar en Primera División con Tiro Federal de Rosario, donde disputó 14 encuentros. Años más tarde, en 2011, regresó al país para sumarse a San Martín de San Juan, formando parte del plantel que consiguió el histórico ascenso a la máxima categoría, en una trayectoria internacional que también lo llevó por ligas de Chile, Colombia y Ecuador.

Hoy, lejos de las canchas pero vinculado al ambiente deportivo como miembro del equipo de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en eventos masivos, su presente llama la atención por su historia de superación personal. Melo ha hecho pública su dura batalla de 15 años contra la ludopatía, una adicción por la que actualmente realiza un tratamiento ambulatorio para sostener su recuperación.

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