Tras el título de Boca, un futbolista declaró como imputado en una causa por tráfico de drogas

Se trata de un jugador que se presentó ante la Justicia para dar explicaciones en el marco de una investigación. Su suegro permanece con prisión preventiva desde agosto.

El futbolista de Boca Carlos Palacios declaró ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile como imputado en el marco de una causa que investiga principalmente a su suegro, Sebastián Soto Guerra , por presunto tráfico de drogas. Su presentación ocurrió después de la consagración del Xeneize en la Tabla Anual tras ganarle a Defensa y Justicia en la Bombonera.

Murió Vanderlei, el ex Cruzeiro al que Hugo Gatti le atajó el penal con el que Boca ganó su primera Libertadores

Según informó el diario chileno En Cancha, la Justicia señala a Palacios ya que su camioneta Mercedes-Benz se habría utilizado para trasladar pasta base de cocaína. En este marco, su abogado Felipe Moraga afirmó que el jugador exhibió unos documentos sobre el vehículo, el cual permanece secuestrado por las autoridades, después de remarcar que fue adquirido legalmente.

En tal sentido, aseguró que no se encontraba al tanto del uso de la camioneta, la cual dejó en Chile tras su llegada a Boca en enero de 2025: "Sin su venia -y eso ha quedado muy claro-, sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido".

En tanto, reconoció el malestar de la dirigencia del Xeneize por su situación judicial. "Le ha generado muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación" , expresó.

Sebastián Soto Guerra permanece en prisión preventiva por tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas de Chile. Desde el medio 24 Horas informaron que "uno de los domicilios allanados estaba registrado a nombre de la hija del imputado" que saldría con Palacios.

Varios medios de prensa chilenos informaron que otras tres personas fueron detenidas en el marco de unos operativos llamados Mar de Drake II, Norte Rojo II y Capitanes. La Brigada Antinarcóticos Metropolitana arrestó a cuatro personas con cerca de una tonelada de cocaína, cannabis, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, entre otros elementos.

Murió el exjugador al que Hugo Gatti le atajó el penal con el que Boca ganó su primera Libertadores

El exlateral brasileño Vanderlei murió el lunes, a los 79 años, en Belo Horizonte, según confirmó Cruzeiro, club en el que construyó gran parte de su carrera y al que representó en la final de la Libertadores de 1977, donde Hugo Gatti le atajó el penal decisivo con el que Boca consiguió su primera conquista internacional.

En 1976, Vanderlei había sido titular en la conquista de la Copa Libertadores con Cruzeiro, que superó a River en la final y obtuvo el primer título continental de su historia. Un año más tarde integró el equipo que volvió a disputar la definición y terminó como subcampeón ante Boca, cuando Hugo Gatti le atajó un penal y se convirtió en ídolo del club argentino.

El comunicado difundido por Cruzeiro le atribuyó 536 partidos y lo ubicó séptimo entre los futbolistas con más presencias en la historia del club, además de recordar sus seis campeonatos y un torneo local en Minas Gerais, junto con una trayectoria que incluyó pasos por Corinthians, Londrina y América-MG.